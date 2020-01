Türkiye Gazetesi

Grupta her türlü sonuç çıkabileceğini belirten Güneş, "İnşallah grup birincisi olarak çıkarız. Daha da önemlisi iyi futbol oynamak istiyoruz. Gruptan çıkıp son 16, çeyrek final, yarı final ve final önemlidir. Bu turnavadan alacağımız tecrübeyi Dünya Kupası'na taşımak istiyoruz" dedi. Şimdiden hem rakipleri tanıyan, hem de kendini geliştiren oyuncu grubuna sahip olduklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Ne kadar çabuk, hareketli, hızlı oynarsak, rakip ne olursa olsun takım olduğumuzu gösteririz. Korkarak, çekinerek, rakibe teslim olarak yapmayacağız. Gruptan çıkabiliriz hissine sahibiz" ifadelerini kullandı. Takımda şu an savunma olarak çok iyi durumda olduklarını belirten Şenol Güneş, "Hücum oyuncularının daha üretken olmasını bekliyorum. Cenk Tosun oynayabileği bir takıma gitti. Umarım orada süreklilik kazanır ve EURO 2020'ye hazır gelir" diye konuştu.



Grupta her türlü sonucun çıkabileceğini söyleyen A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş, "İnşallah lider olarak çıkarız" dedi