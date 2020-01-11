Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Galatasaray'da gözler forvet ve stoper transferinde...3 genç futbolcu ile yaş ortalamasını oldukça aşağılara çekmeyi başaran sarı-kırmızılı ekibin, gündemine gelen son isim Cagliari'de forma giyen Alberto Cerri...Bu sezon Serie A'da 9 maçta 212 dakika şans bulabilen İtalyan golcünün, başka bir takıma gitmeye sıcak baktığı bildirildi.Golcü oyuncunun tecrübe kazanmasını isteyen Cagliari'nin de uygun bir kiralama bedeli ile Alberto Cerri'nin gidişine onay vereceği öğrenildi.