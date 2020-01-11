Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Takım harcama limitine uygulanan faiz oranına yaptıkları itirazları reddetti.TFF, Beşiktaş ile alakalı, "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, kurulumuzun 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

"HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORUZ"

Bu karar sonrası Ajans Beşiktaş'a konuşan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, "TFF bizim itirazlarımızı reddetti. Hiçbir şey yapamıyoruz. Transfer konuları bizim için bitmiştir." dedi.