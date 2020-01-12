Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya’yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Hollanda’nın Apeldoorn kentinde bulunan Omnisport Salonu’nda oynanan maçta rakibi Polonya’yı 25-19, 18-25, 25-23, 31-33, 11-15’lik setlerle yenen milliler, yarın TSİ 19.30’da Almanya ile karşılaşacak. Ay yıldızlılar, Almanya’yı yenmesi halinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanacak.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla filenin sultanlarını tebrik etti.