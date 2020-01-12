Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

ING Basketbol Süper Ligi’nde haftanın önemli maçında Galatasaray Doğa Sigorta Sinan Erdem’de Türk Telekom’u 93-71’lik skorla geçerek 12. galibiyetini elde etti. Maça üç sayılık atış çizgisinin dışından oldukça yüzdeli başlayan ev sahibi 4/5 üçlükle oynadığı ilk çeyreği 22-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte yüzdeli dış şutlarının yanına çember altında bulduğu kolay sayıları da ekleyen Ertuğrul Erdoğan’ın öğrencileri ABD’li oyuncu Harrison’ın yıldızlaştığı bu bölümde de oyunun kontrolünü elinde tuttu ve ilk yarıyı 16 sayı farkla önde tamamladı: 49-33.

Egemen yetmedi!

G.Saray 3. çeyrekte daha çok pota altını kullandı. Bu bölümde 2/10 üç sayılık atışla oynayan Türk Telekom dolayısıyla farkı eritmeyi başaramazken maçta son 10 dakikalık bölüme 20 sayılık üstünlükle giren Aslan rakibine şans tanımadı: 93-71. Galatasaray’da Harrison ve Whittington 17’şer sayıyla takımlarının galibiyetinde önemli rol oynarken, Telekom’a Egemen’in 10 sayı, 5 ribauntluk performansı yetmedi. Diğer sonuçlar: Beşiktaş-Bahçeşehir: 91-92 (uz.), K.Yaka-Bandırma: 91-82, Fenerbahçe-İTÜ: 94-83.