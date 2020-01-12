Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta, TFF Tahkim Kurulundan gelen kararın şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün, Fenerbahçe ile birlikte harcama limitine yaptığı itirazın reddedilmesi camianın gündemine bomba gibi düştü. Üstelik Beşiktaşlı yöneticiler, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan Guilherme ile her konuda anlaşmış, Sırp golcü Aleksandar Prijovic'i de bitirme aşamasına getirmişti. İmzaların atılması için federasyondan gelecek olumlu cevap yeterliydi ancak beklenen olmadı. Önce futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları "Başvurumuz reddedildi. Transferi kapattık. Artık transfer konuları bizim için bitmiştir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Başkan Çebi sinirli

Ardından Asbaşkan Emre Kocadağ, "Biz burada çözüm üreten konumdayız. Taraftar ve camia destek olsun, her derde çare buluruz" diyerek camiaya umut dağıttı. Başkan Ahmet Nur Çebi de verilen karara çok öfkelendi. Siyah-beyazlıların patronu konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Diyoruz ki, sizin bize tanımış olduğunuz limitlerde gelir ve giderler göz önünde bulunduruluyorsa ve o tarihteki kur yüzde 13-15'lere düştüyse burada Beşiktaş'ın transfer hakkı doğuyor. Limitler yüzde 40'tan yeniden 30'a indirilirken kur farkı indirimleri de kaldırıldı. Bunu doğru bulmuyorum" demişti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Transfer güçleşti

∂ TFF’nin limit açıklaması üzerine bildiri yayınlayan Beşiktaş Kulubü, “Yüzde 31.5 faiz oranı yerine reel faiz oranlarının kullanılmasını talep etmiştik. TFF’nin bu kararıyla transfer yapmamız güçleşmiştir. Bu kararın gerekçesini anlamakta güçlük çeksek de Beşiktaş Kulübü kurallara uyacaktır. Kulubümüzün TFF’yi hedef göstermek gibi bir tutumu yoktur” denildi.

İNGİLİZLERİN İDDİASI

Karius Ada’ya dönecek

∂ İngiliz basınında yer alan haberde, "Beşiktaş sezon sonunda kalecisi Loris Karius'u tutmayacak. Dönecek ve hayatı sarsılacak" denildi. İstanbul'da çok mutlu olan ve siyah-beyazlı kulüpten ayrılmak istemeyen Alman file bekçisini, kulübü Liverpool'un yeniden başka bir takıma kiralayacağı da iddia edildi.

DURUMU CİDDİ DEĞİL

Ljajic'ten müjde

∂ Beşiktaş'ta sakat olan Âdem Ljajic'ten iyi haber geldi. Boşnak asıllı oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ve Sivasspor maçına yetişebileceği öğrenildi. Öte yandan son hazırlık maçında sakatlanan Jeremain Lens'in durumu ise bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak.

İZİN BİTTİ

Mesai başlıyor

∂ Antalya kampını tamamladıktan sonra dinlenen Beşiktaş'ta futbolcular bugün top başı yapacak. Siyah-beyazlılar, BB Erzurumspor ile çarşamba günü deplasmanda oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yapacağı idmanla başlayacak.