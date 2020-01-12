Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin değişen faiz oranlarını gerekçe göstererek limit artış oranlarının esnetilmesi yönündeki talebini dün görüşüp karara bağladı; "Bir değişiklik yok, herkes limite uyacak…" Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün yaptığı basın toplantısında Cenk Tosun için görüşme hâlinde olduklarını ancak TFF'nin işi ağırdan alarak transferi kaçırdıklarından yakınmıştı. TFF Tahkim Kurulu da Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin itirazlarını görüştü. TFF'den yapılan açıklamada her iki kulübün itirazının da oy birliği ile reddedildiği belirtildi. Bu karar ara transfer döneminde iki kulüp için de bundan sonra yapılacak transfer harekâtlarının durdurulması anlamına geliyor.

Fenerbahçe çoktan aştı

Çünkü gerek UEFA Finansal Fair Play Kriterleri gerekse TFF Ulusal Lisans Talimatı, eskisi gibi transfer yapmaya pek imkân tanımıyor. TFF'nin belirlediği Kulüp Harcama Limitleri sebebiyle dört büyük kulüp içinde bir tek Galatasaray'ın eli rahat durumda. Fenerbahçe'nin hâlihazırda limit aşımı sebebiyle transfer yapma imkânı bulunmuyor. Aynı şekilde Beşiktaş'ın da limit engeli var. Ndiaye'yi renklerine bağlayan Trabzonspor'un da belirlenen limitin sınırına yaklaştığı ve çok yüksek maliyetli transfer şansı kalmadığı öğrenildi. Fenerbahçe, 85 milyon TL aşım yaparken, Beşiktaş'ın ise 2 milyon TL harcama limiti kaldı.

Dokuz ismin biletini kesti!

F.Bahçe’nin teknik patronu Ersun Yanal, Adil Rami, Miha Zajc, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç ve Zanka'yı takımda düşünmediği yönündeki raporu yönetime iletti. Yanal, gençlerden Murat Sağlam, Okan Turp ve Yusuf Mert'in de kiralık olarak başka takımlara verilebileceğini belirtti.

FENER BİR ÇARE BULAMAZSA

Gelecek sezona -3 ile başlayacak

TFF’nin F.Bahçe için verdiği harcama limiti 224 milyon 731 bin TL idi. Bu rakamı şimdiden 85 milyon TL aşan kulübü zor günler bekliyor. Çünkü aşılan kısım söz konusu limitin yüzde 38 üstüne çıkmak anlamına geliyor. Bu durumda F.Bahçe’ye üç puan silme cezası gelecek ve sarı-lacivertli takım gelecek sezona -3’le başlayacak. Ayrıca puan silme cezasına ek transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası eklenecek.

Penaltı yok bana faul var!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yendiği maç sonrası Cüneyt Çakır'ın kararları fazlasıyla tartışılmış, tepkiler sonucun önüne geçmişti. Beşiktaş cephesi üç penaltılarının verilmediğini savunurken, Vida ile iki pozisyon yaşayan Serdar Aziz sessizliğini Belek'te bozdu. Vida ile birlikte yere yuvarlandıkları pozisyonu yorumlayan tecrübeli stoper, "Önce Vida benim boynumu koluyla sarıyor. Benim reaksiyonum daha sonra. Yani bir faul varsa onu ilk Vida yapıyor. İlginç olan kamerada açıkça görülmesine rağmen insanların bu pozisyonu Fenerbahçe aleyhine değerlendirmesi" dedi.

İki kupayı da istiyoruz

"Başka takımlarda oynarken de tartışmalı pozisyonlar yaşadım ancak Fenerbahçe forması giydiğim dönemde en ufak pozisyonda dahi aleyhimize bir şeyler aranması bana garip geliyor" diyen Serdar Aziz ,şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da "Moralimiz ve motivasyonumuz yüksek. Ersun Hoca'nın önderliğinde hedefe koşacağız. İlk yarıda beklemediğimiz kayıplar yaşadık ama dersimizi aldık. Taraftarımızın da inancı ve desteğiyle sezon sonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşarız inşallah" değerlendirmesinde bulundu.

Kulüpleri bekleyen tehlike:

PUAN SİLME CEZASI

TFF'nin son açıklamasının ardından gözler özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çevrildi. Bu karar kulüpler için büyük bir transfer zorluğu getirse de "transfer yapamazsınız" anlamına da gelmiyor. Kulüpler cezayı göze alıp transfer yapabilirler.

1Bu durumda puan silme cezası önümüzdeki sezon uygulanacağı için "Sezonu şampiyon tamamlayayım, önümüzdeki sene eksi üç puanla başlarım" diye düşünebilirler.

2Takım harcama limitleri, 2018/19 sezonu verilerine göre 2019/20 sezonu için belirlendi. Ancak kulüpler, bu ara transfer döneminde takımlarındaki bazı oyuncuları gönderip kurtuldukları maaş yükü kadar transfer yapabilirler.

3 Oyuncularla anlaşıp 2019/20 sezonu sözleşmelerini revize edip futbolculardan "feda" demesi istenebilir ve açılan boşluk ile transfer yapma şansı doğabilir. Ancak yeni sözleşme de vergiye gireceği için bu seçenek zor görünüyor.