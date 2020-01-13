Juventus'un Roma ile oynadığı karşılaşmada, Juve'yi 3. dakikada öne geçiren ve 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral'ın durumu belli oldu. 21 yaşındaki milli futbolcunun çekilen MR sonucunda sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi. Son dönemdeki performansıyla ilk 11'in değişmez isimlerinden birisi olan ve Teknik Direktör Sarri'nin de en güvendiği isimlerden birisi olarak öne çıkan Merih, dünkü maçı koltuk değnekleriyle terk ederken, Teknik Direktör Sarri de "Merih'in umarım çok ciddi bir problemi yoktur" açıklaması yapmıştı. Ancak bugün çekilen MR sonucunda Merih Demiral'ın sezonu kapattığı öğrenilirken, EURO 2020 Avrupa Şampişonası'na yetişmesinin de zor olduğu ifade edildi.
Milli oyuncumuzdan kötü haber! Merih Demiral'ın çapraz bağları koptu
13.01.2020 - 14:15 | Son Güncelleme: 13.01.2020 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Roma ile oynanan mücadelede 3. dakikada takımını öne geçiren ancak 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral'ın çekilen MR sonrasında sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtilirken başarılı futbolcu sezonu kapattı. Merih'in Avrupa Şampiyonası'na yetişmesi de zor.
Kaynak: Hürriyet / İHA
Etiketler : Merih Demiral,Juventus,
674836 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/674836.aspx
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3
11
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2
Erzurum BB
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5
6
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3
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7
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