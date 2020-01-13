Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Juventus'un Roma ile oynadığı karşılaşmada, Juve'yi 3. dakikada öne geçiren ve 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral'ın durumu belli oldu. 21 yaşındaki milli futbolcunun çekilen MR sonucunda sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi. Son dönemdeki performansıyla ilk 11'in değişmez isimlerinden birisi olan ve Teknik Direktör Sarri'nin de en güvendiği isimlerden birisi olarak öne çıkan Merih, dünkü maçı koltuk değnekleriyle terk ederken, Teknik Direktör Sarri de "Merih'in umarım çok ciddi bir problemi yoktur" açıklaması yapmıştı. Ancak bugün çekilen MR sonucunda Merih Demiral'ın sezonu kapattığı öğrenilirken, EURO 2020 Avrupa Şampişonası'na yetişmesinin de zor olduğu ifade edildi.