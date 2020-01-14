Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Alanyasporlu Papiss Cisse, yeni maceralara açık olduğunu söyledi.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan 34 yaşındaki forvet, kendisine atfedilen, 'Alanyaspor'dan ayrılmak gibi bir düşüncem yok' sözlerini söylemediğini vurgulayarak, "Ben bu sözleri söylemedim. Kulübümle ilginç ve yapıcı bir toplantı yaptık ve ne yaptığımızı biliyoruz. Ben yeni maceralara açığım" ifadelerini kullandı.

MEVLÜT TAKASI GÜNDEMDE

Papiss Cisse'nin adı bir süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyor. Özellikle ikinci yarı için Vedat Muriç'e alternatif olacak bir golcü arayan Fenerbahçe'nin Senegalli oyuncu ile ilgilendiği ve Alanyaspor'a Mevlüt Erdinç takasını teklif edeceği belirtiliyordu.

Cisse'nin açıklaması sonrası bu transferde yeni gelişmelerin olabileceği ifade edildi. Alanyaspor'da 2. sezonunu yaşayan Papiss Cisse, iki sezonda çıktığı toplam 42 maçta 28 gol kaydetti.