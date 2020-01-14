Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Eskişehirspor’dan transfer ettiği Jesse Sekidika, Bursaspor’un radarına girerken, kulüpler arasında oyuncuyu kiralama görüşmesi sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, kadroda 17 yabancı bulunması sebebiyle bu transfere sıcak baksa da, son karar sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru’nun tedavi sürecine göre verilecek. Onyekuru'nun tedavisinin beklenenden uzun sürmesi halinde ise genç oyuncu takımda tutulacak.