Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Uluç

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ile kümede tutunma çabasındaki Kayserispor, Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Konuk sarı-lacivertlilerin yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı maçta baskın taraf ev sahibi sarı-kırmızılılar oldu. Stoperde bir kere daha Zanka-Jailson ikilisine dönen Fenerbahçe’de, sol bekte de Deniz Türüç görev alınca, Kayseri bu savunma bloğunun üstüne gelmekte zorlanmadı. 9. dakikada Mensah’ın kullandığı frikikte Harun topu direk dibinden kornere çelerken, 26’da Emre’nin arka direkte yaptığı kafa vuruşu da autla sonuçlandı.

Rövanş 21 Ocak’ta

Kayserispor, 34’te sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Lopes’in kafa vuruşuyla golü bulduğunda Fenerbahçe’nin henüz kaleye isabet eden şutu yoktu. Sarı-kırmızılıların gol sevinci ise ofsayt kararıyla yarıda kaldı. İlk yarıda Tolgay’ın liderliğine kalan Fenerbahçe’de Ferdi’nin cılız çabaları destek bulamazken, ikinci yarı Tolga-Gustavo değişikliğiyle bir nebze iyi geldi sarı-lacivertlilere. Ama pozisyon bulan yine Kayseri oldu. 55’te Kravets karşı karşıya pozisyonda Harun’u aşamayınca ev sahibi mutlak bir golden oldu. Fenerbahçe, Kruse ve Muriç hamleleriyle baskısını artırdı. Ancak çabalar gol için yeterli olmadı. Rövanş randevusu 21 Ocak'ta Kadıköy'de.

AĞIR GRİP OLDU

Yanal maça çıkamadı

∂ Uçakla Kayseri'ye gelen Fenerbahçe kafilesinde yer alan F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayseri önünde görev yapamadı. Sağlık heyeti ağır gribal enfeksiyon geçirdiği için Yanal’ın maça çıkmaması yönünde karar verince hoca kulübede yerini alamadı.

ZANKA: BÜYÜK KULÜPTEYİM

Eleştiri beni ateşliyor!

∂ Fenerbahçe forması giyen Zanka maçın ardından, "Oyunun bazı bölümlerinde iyiydik ancak daha iyi de olabilirdik" derken, "Böyle büyük bir kulüpte iyi performans sergilemezseniz eleştiri oluyor. Bu eleştiriler motivasyonumu artırıyor" açıklaması yaptı.