Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri’nin en değerli oyuncusu (MVP) belli oldu. Yapılan oylamalar sonucu A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Meryem Boz’u MVP seçildi. Büyük bir başarıya imza atarak tarihinde 2. kez olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları’nda Meryem Boz, turnuvada oynadığı 5 karşılaşmada elde ettiği 85 sayıyla milli takımın en skorer oyuncusu olmuştu.