Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Trabzonspor, Denizlispor’u misafir edecek. Ligde iç sahada son mağlubiyetini Horozlara karşı alan bordo-mavililer için maçın anlam ve önemi çok. Hem ligdeki yenilginin rövanşı hem Ünal Karaman’ın yerine göreve getirilen Hüseyin Çimşir’in ilk resmî sınavı hem de ligin ikinci yarısı öncesi moral maçı. 20.30’da Trabzon’da oynanacak mücadelede taraftar desteğini de yanına alacak Fırtına, tur işini rövanşa bırakmak istemiyor.

Biz bize yeteriz

Bu arada Trabzonspor’da karşılaşma öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz sakat. Transfer görüşmeleri için izin verilen Donis Avdijaj da kadroda olmayacak. Sakatlıklarının ardından bireysel olarak çalışmalar yapan Filip Novak, Uğurcan Çakır ile Daniel Sturridge’in de riske edilmeyecek. Öte yandan Hüseyin Çimşir kulübün sosyal medya hesabından mesaj verip “Herkes bu takımın yanında olsun. Biz yan yana durursak biz bize yeteriz” ifadesini kullandı.

ONAZI VEDA ETTİ

Denizli’ye imzaladı

Sözleşmesi karşılıklı feshedilen ve Denizlispor ile anlaşan Ogenyi Onazi, Trabzonspor camiasına veda etti. Nijeryalı oyuncu “Trabzonspor taraftarının bana gösterdiği sevgiyi asla unutmayacağım. Trabzonspor taraftarının benim gözümde ayrı bir yeri olacak. Mutlu olmayı hak ediyorsunuz, sezonun geri kalanında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.