Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk iki günü futbola ayrılan toplantıda dün spor federasyonlarının başkanları ile görüşmeler vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Biz spor camiası olarak bir aileyiz. Ailemizin elbette problemleri, çözülmesi gereken konuları var. Bunları masaya yatırıyoruz. ‘İlk gün hatalarımızla yüzleşeceğiz’ dedik. Hatalarımızla yüzleşmekten çekinmiyoruz. Medeni yaklaşımlardan, usul ve üslup noktasındaki hassasiyetlerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” derken, "Kulüplerimiz, federasyonlarımız, bu sıkıntıları dert edinen tüm camiayla daha güçlü bir gelecek için yarınlara yürüyeceğiz. Buna inanıyoruz. Çalıştayımızın beklenilenin de ötesinde bir verimle sonuçlanacağına inanıyoruz" sözlerini kullandı.

TÜRKOĞLU: BÜYÜK KATKISI OLACAKTIR

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara’da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayının üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkoğlu “Türk sporunun daha iyi yerlere gelmesi adına, hem federasyonlar hem de kulüpler bakımından daha iyi yerlere gelmesi için yapılan bu çalıştayın inanıyorum ki, Türk sporuna çok büyük katkıları olacaktır” dedi.

ÇÖZÜMLER TARTIŞILDI

Ankara’daki çalıştayın üçüncü gününde spor federasyonu başkanları ve temsilcileri yer aldı. Her branşın problemleri masaya yatırıldı ve çözüm teklifleri tartışıldı.