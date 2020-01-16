Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir PSV ve Fenerbahçe'nin resmi olarak temaslarda bulunduğu belirtilen Milan'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez, seçimini yaptı. İtalyan basınında Milan'ın hem PSV'nin hem de Fenerbahçe'nin yaptığı teklifleri kabul ettiği belirtilirken İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, oyuncunun Fenerbahçe'yi seçtiğini belirtti.

ZORUNLU SATIN ALMA BEDELİYLE KİRALANIYOR

Milan'ın 10 milyon euro düzeyinde bir bedelle pazarlıklara başladığı Ricardo Rodriguez'in sezon sonunda 5 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle Fenerbahçe'ye kiralanacağı belirtildi. (Fanatik)