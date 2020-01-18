Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in konuk ettiği Fransa ekibi ASVEL'i 101-74 mağlup ettiği karşılaşmada 45 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, peş peşe 3. kez haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Karşılaşmayı 6'sı 3 sayılık olmak üzere 29 sayı, 7 asist, 6 ribaunt ve 1 top çalmayla tamamlayan Shane Larkin, MVP unvanını 3 kez üst üste kazanan ilk oyuncu olarak organizasyon tarihine adını yazdırdı.

Takımı CSKA Moskova'nın ağırladığı Baskonia'yı 94-90 yendiği karşılaşmada 33 sayı, 3'er ribaunt ve asistlik performans sergileyen Mike James ise 34 verimlilik puanıyla haftanın en değerli ikinci oyuncusu seçildi.

Khimki forması giyen Aleksey Shved, Real Madrid'i 102-94 yendikleri karşılaşmada 21 sayı, 13 asist ve 5 ribauntla 31 verimlilik puanıyla oynadı ve MVP sıralamasında 3. sırada yer aldı.