Geçtiğimiz günlerce Rus kaleci Yuri Lodygin ile yollarını ayıran Gaziantep Futbol Kulübü, Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Tecrübeli eldivenle sezon sonuna kadar anlaşan Gaziantep FK, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüzün, Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haydar Yılmaz ile resmi sözleşme imzalandı. Kulüp Başkanımız Mehmet Büyükekşi ve Genel Sekreterimiz Müslüm Özmen'in de katıldığı imza töreniyle Haydar Yılmaz sezon sonuna kadar kendisini kulübümüze bağlayacak olan sözleşmeye imza attı. Başkanımız Mehmet Büyükekşi, Haydar'a hoş geldin dileklerini iletip, başarılar dilerken, tecrübesiyle takımımıza çok şey katmasını beklediklerini ifade etti. Yeni transferimiz Haydar Yılmaz da böylesi bir camiaya gelmiş olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek elinden gelenin en iyisini yapacağının sözünü verdi" denildi.
Gaziantep FK, Haydar Yılmaz'ı kadrosuna kattı
18.01.2020 - 17:18 | Son Güncelleme: 18.01.2020 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Futbol Kulübü, Alanyaspor'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Haydar Yılmaz ile sözleşme imzaladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep FK,Haydar Yılmaz,
675889 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/675889.aspx
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Kasımpaşa
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2
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B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
17
11
3
3
11
36
2
Erzurum BB
17
9
3
5
6
30
3
Keçiörengücü
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7
7
3
5
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Menemen Belediyespor
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