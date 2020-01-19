Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünal Karaman’ın yerine takımın başına geçtikten sonra ilk resmî imtihanında kupada Denizlispor karşısında 2-0’lık galibiyet gören teknik direktör Hüseyin Çimşir, şampiyonlukta iddialı hâle gelmek için her maçı kazanmaları gerektiğini söyledi. Kasımpaşa’yı mutlaka yenmeleri gerektiğini söyleyen Çimşir oyuncularına yaptığı konuşmada “Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Kasımpaşa’yı yenerek iddiamızı sürdürelim” dedi.

Ndiaye sevinci

Devre arasında Stoke City’den kiralanan Ndiyae’nin kupa maçındaki performansı teknik heyeti sevindirdi. İlk maçı olmasına rağmen arkadaşlarıyla uyumu dikkati çeken Senegalli oyuncu, Sosa’nın golünün hazırlayıcısı oldu. Ndiaye, Kasımpaşa karşısında da takımın en büyük kozlarından biri olacak. Bu arada sakatlıkları bulunan dört oyuncudan iyi haber geldi. Novak, Sturridge, Yusuf ve Uğurcan’ın Kasımpaşa karşısında oynayacak durumda oldukları belirtildi. Uğurcan ve Novak’ın ilk on birde oynaması bekleniyor.

Özel misafirler

Kıbrıs Barış Kupası’nda, 1975 yılında Trabzonspor ile mücadele eden Kıbrıs Türk Karmasında forma giyen oyuncular, Kasımpaşa maçını izlemek için Trabzon’a geldi. Başkonsolos Zalihe Erden, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve eski oyuncular Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu’nu

ziyaret etti.