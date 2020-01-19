Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Deplasman fobisine Rize’de nokta koyan Fenerbahçe, ikinci yarıya Gaziantep’te start verdi. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın sahaya yine sürpriz bir kadro sürdüğü maçta misafir ekip galibiyet serisini geliştirmek isterken, ev sahibi Gaziantep de 5-0’ın rövanşını almayı hedefliyordu. Yanal’ın kanat oyuncularını yedek soyundurması Fenerbahçe’nin hücum organizasyonlarını kısıtlarken, Gaziantep de ileri alanda çoğalmakta zorlanınca ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Maçın ilk tehlikesi 7. dakikada yaşanırken Jailson’un ters vuruşunu Altay direk dibinden kornere çelerek mutlak bir golü önledi. Fenerbahçe ise 43’te gole yaklaştı. Ama Günay kalesini vaktinde tek ederek Muriç’e set çekti.

Muriç böyle istedi

İkinci yarıya Tolga-Rodrigues değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe üst üste pozisyonlara girdi. 46’da savunmanın arkasına sarkan Rodrigues kaleciyi çalımladıktan sonra inanılmazı başardı; boş kaleye yaptığı vuruşta topu direğe nişanladı. Dönen topu Muriç ağlarla buluşturdu ama hakemin ofsayt bayrağı havadaydı. Dengeyi 51’de Muriç’in sağdan ortasına kafayı vuran Kruse bozdu: 1-0. 52’de Gaziantep’in Kayode ile yakaladığı fırsatta beraberliğe Altay engel oldu. Beraberlik için yüklenen ev sahibinin 87’de Twumasi ile bulduğu gol VAR uyarısıyla öncesindeki faul sebebiyle geçersiz sayıldı. 90+2’de sahne alan Muriç son sözü söyledi: 2-0.

Ceza alacak mı?

Geceye damgasını vuran Vedat Muriç dünkü maçın 80. dakikasında sarı kart gördü. 90+5. dakikada oyunu yavaşlatması sebebiyle bir sarı kart daha gören Kosovalı yıldız, böylece cezasını hafta içinde Türkiye Kupası oynanacak Kayserispor maçında çekecek ve önümüzdeki hafta ligde Başakşehir karşısında forma giyebilecek. Fakat ikinci sarı kart tartışmaları da beraberinde getirdi. Futbolcunun Başakşehir maçında forma giyebilmek için ikinci sarıyı bilerek gördüğü ve Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi gereğince ceza alması gerektiği yorumları yapıldı. Nitekim 2014 yılında TFF Hukuk Kurulu, Karabükspor maçında 'bilerek' kart gördüğü iddiasıyla Bursasporlu Josue'yi PFDK'ye sevk etmiş, oyuncuya ceza çıkmayınca Hukuk Kurulu, Tahkim'e başvurmuştu. Tahkim oyuncuya 2 maç ceza vermişti.