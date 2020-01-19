Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Türk Telekom Arena'da Denizlispor'u konuk edecek olan Galatasaray, resmi Twitter hesabından sezonun ikinci yarısına atfettiği bir dakikalık bir video paylaştı. Futbolcuların yaptığı antrenmanların ve taraftarların yer aldığı görüntülerde dikkat çeken bir detay vardı.

GALATASARAY BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Videoda, Zorlu Center önünde dalgalanan Galatasaray bayrağı dikkat çekti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile Zorlu Center'da başbaşa bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" ifadelerini kullanarak Zorlu Center'daki toplantıya göndermede bulunmuştu.