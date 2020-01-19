Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta müsabakalarında Uşakspor, Ergene Velimeşe Sporu konuk etti. İlk yarıyı 30. dakikada Kadir Arı’nın golüyle 1-0 önde kapatan kırmızı-siyahlı ekip 83. dakikada Kadir Arı 2. golünü kaydetti. Son dakikada Ergene Velimeşe Spor lehine 3 kez tekrarlanan penaltı atışına itiraz eden kaleci Ersin Aydın 90+8 ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Maçtaki oyuncu değişiklik hakkını tamamlayan Uşakspor’da kaleye geçen Levent Aktuğ da penaltı atışında rakibe izin vermedi. Uşakspor iki farkla son 5 maçın 4. galibiyetini aldı. Sezonun 9. galibiyetini alan ev sahibi takım 3 puanı alarak haftayı 27 puanla 13. sırada kapattı.

"Ben hayatımda böyle bir maç görmedim"

Uşakspor’un tecrübeli Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Sahadaki özveri ve azme vurgu yapan Şimşir, “Öncelikle skordan ziyade, bütün oyuncu arkadaşlarımı; çok iyi bir mücadele ettikleri, tüm özverilerini sahaya yansıttıkları için canı gönülden tebrik ediyorum. İnanmışlığın eseri olan bu kaliteli oyun skora da yansıdı. Skor, daha da farklı olabilirdi. Çok net pozisyonlarımız vardı ve 4-0’ı, 5-0’ı yakalayabilirdik. Maç güzel bir hikayeyle de sona erdi. Tekrarlanan 3 penaltının ikisini kalecimiz Ersin Aydın, birini ise oyuncumuz Levent Aktuğ kurtardı. Ben hayatımda böyle bir maç görmedim” dedi.