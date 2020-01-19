TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü son dakika golüyle 2-1 mağlup eden Bursaspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez maç sonu açıklamalarda bulundu. Üzülmez, heyecanı sevdiklerini belirterek, “İlk yarı rakip daha etkili oldu. Kolay maç olmayacağını biliyorduk. Fiziksel anlamda iyi çalışmalarımıza rağmen ikinci devrenin ilk maçı olduğu için sıkıntılar yaşanabiliyor. İkinci yarıda farklı farklı bir kimlikle sahaya çıktık. Son dakikaya kadar golü kovalayan bir Bursaspor vardı. Daha arzulu ve inançlı oynadık. İyi niyetli olup çalıştıktan sonra son dakikada da olsa Allah yardım ediyor. Bu durum ne kadar böyle devam eder bilmiyorum ama sıkıntı yaşarız. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Oyuncularımın niyeti iyi ama daha da kalitelerini ortaya çıkarmaları gerekiyor oyun sonlarında. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu lig kolay değil. Mücadeleci bir lig. Zaman zaman acı çekeceğiz. İki maçtır son dakikaya kadar çekiyoruz. Sonuç olarak kazanıyoruz ve bu mutlu ediyor bizi. Yeni gelen oyuncularla beraber daha iyi olacağız. Rakibimiz de iyi mücadele etti onlara başarılar diliyorum” dedi.
İbrahim Üzülmez: “Arzulu ve inançlı oynadık”
19.01.2020 - 22:29 | Son Güncelleme: 19.01.2020 - 22:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Son dakikaya kadar golü kovalayan bir Bursaspor vardı. Daha arzulu ve inançlı oynadık” dedi.
Etiketler : İbrahim Üzülmez:,
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PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
17
11
4
2
19
37
2
Başakşehir
18
10
6
2
18
36
3
Fenerbahçe
18
10
4
4
15
34
4
Alanyaspor
18
9
5
4
19
32
5
Trabzonspor
17
9
5
3
16
32
6
Beşiktaş
17
9
3
5
5
30
7
Galatasaray
17
7
6
4
8
27
8
Göztepe
18
7
5
6
2
26
9
Malatyaspor
18
6
6
6
7
24
10
Gaziantep FK
18
6
6
6
-4
24
11
Denizlispor
17
6
4
7
-4
22
12
Çaykur Rizespor
17
6
2
9
-10
20
13
Gençlerbirliği
17
4
6
7
-4
18
14
Konyaspor
18
4
6
8
-8
18
15
Kasımpaşa
17
4
3
10
-8
15
16
Antalyaspor
18
3
5
10
-21
14
17
Ankaragücü
18
2
6
10
-20
12
18
Kayserispor
18
2
4
12
-30
10
Süper Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
17.01.2020 20:00
Ankaragücü 0 - 1 Konyaspor
18.01.2020 14:00
Alanyaspor 5 - 1 Hes Kablo Kayserispor
18.01.2020 17:00
Başakşehir 4 - 1 Yeni Malatyaspor
18.01.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 0 - 2 Fenerbahçe
19.01.2020 13:30
Antalyaspor 0 - 3 Göztepe
19.01.2020 16:00
Trabzonspor 6 - 0 Kasimpaşa
19.01.2020 16:00
Galatasaray 2 - 1 Denizlispor
19.01.2020 19:00
Beşiktaş - Sivasspor
20.01.2020 20:00
Rizespor - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
18
11
4
3
11
37
2
Erzurum BB
18
9
4
5
6
31
3
Akhisar Bld.Spor
18
7
7
4
4
28
4
Keçiörengücü
18
7
7
4
4
28
5
Ümraniye
18
8
4
6
3
28
6
Menemen Belediyespor
18
8
4
6
0
28
7
Bursaspor
17
9
3
5
3
27
8
Adana Demirspor
17
6
6
5
6
24
9
Balıkesirspor
17
6
6
5
4
24
10
Altay
18
6
6
6
2
24
11
Giresunspor
18
6
6
6
-3
24
12
Fatih Karagümrük
17
6
5
6
-1
23
13
İstanbulspor
18
4
8
6
0
20
14
Altınordu
18
4
7
7
-5
19
15
Osmanlıspor
17
4
4
9
-8
13
16
Boluspor
17
2
7
8
-9
13
17
Adanaspor
18
2
7
9
-10
13
18
Eskişehirspor
18
5
3
10
-7
9
PTT 1. Lig Fikstür
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18.01.2020 16:30
Adanaspor 0 - 0 Akhisarspor
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Altinordu 2 - 2 Hatayspor
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Istanbulspor 1 - 1 Erzurumspor
19.01.2020 14:00
Keçiörengücü 0 - 1 Eskişehirspor
19.01.2020 16:30
Boluspor - Osmanlispor
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