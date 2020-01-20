Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın son bölümünde "Sergen Yalçın" lehine tezahürat yaptı. Siyah-beyazlılar, "Abdullah Avcı istifa" şeklinde de tempo tuttu. Moralsiz olan Avcı maçın ardından, "Teknik adamlar, dünyanın her yerinde bunları yaşar. Sahanın içinde daha iyisini nasıl yapabilirim onun üzerine çalışıyorum. Sağlıklı bir şekilde ayakta kalmak gerekiyor. Ertesi gün yeni bir hayat başladığında kendimi toparlamam gerekiyor. Dünyanın sonu değil" derken, "Çok hatalı yediğimiz bir gol sonrasında dönme isteğimiz oldu ama hep duygularımız devredeydi. Attığımız gol, organizasyon golü değil. Arkadan, 60 metreden final pası, yaş ortalamamız yüksek ve rakip daha genç, bu oyuna dayanamazsınız" ifadelerini kullandı. Bu arada Beşiktaş'ta Elneny, Sivas'ta Âdem ile Goiano cezalı duruma düştü.



13 - Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 27. resmî maçına çıkan Beşiktaş, 13. defa yenildi.