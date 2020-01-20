Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turuncu-yeşilli takımın sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan açıklamada, "Cenk Gönen Aytemiz Alanyaspor'umuza hoş geldin" ifadesi kullanıldı.





Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'da da oynayan Cenk Gönen, son olarak İspanya'nın Malaga takımının formasını giymişti.