Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminde santrafor mevkiine Mustafa Pektemek ve orta sahaya Emircan Altıntaş'ın ardından kaleci Haydar Yılmaz’ın takımdan ayrılmasıyla birlikte bir takviye de kaleye yaptı. En son İspanya’da Malaga’ya transfer olan kaleci Cenk Gönen’i kadrosuna katan Alanyaspor, transferi resmen duyurdu. Yaklaşık bir haftadır görüşülen ve takımla birlikte antrenmanlara da çıkan file bekçisiyle resmi sözleşme bugün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde imzalandı. Cenk Gönen daha önce Göztepe, Denizlispor, Altay, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giydi. Cenk, Malaga'ya transfer olmasına rağmen İspanya'da forma giyme şansı bulamadı.
Alanyaspor, Cenk Gönen’i açıkladı
20.01.2020 - 17:52 | Son Güncelleme: 20.01.2020 - 18:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminde 3’üncü transferini kaleye yaptı. Akdeniz temsilcisi en son Malaga’da forma giyen Cenk Gönen’i kadrosuna kattı.
Etiketler : Alanyaspor,Cenk Gönen,
676284 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/676284.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
18
12
4
2
20
40
2
Başakşehir
18
10
6
2
18
36
3
Trabzonspor
18
10
5
3
22
35
4
Fenerbahçe
18
10
4
4
15
34
5
Alanyaspor
18
9
5
4
19
32
6
Galatasaray
18
8
6
4
9
30
7
Beşiktaş
18
9
3
6
4
30
8
Göztepe
18
7
5
6
2
26
9
Malatyaspor
18
6
6
6
7
24
10
Gaziantep FK
18
6
6
6
-4
24
11
Denizlispor
18
6
4
8
-5
22
12
Çaykur Rizespor
17
6
2
9
-10
20
13
Gençlerbirliği
17
4
6
7
-4
18
14
Konyaspor
18
4
6
8
-8
18
15
Kasımpaşa
18
4
3
11
-14
15
16
Antalyaspor
18
3
5
10
-21
14
17
Ankaragücü
18
2
6
10
-20
12
18
Kayserispor
18
2
4
12
-30
10
Süper Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
17.01.2020 20:00
Ankaragücü 0 - 1 Konyaspor
18.01.2020 14:00
Alanyaspor 5 - 1 Hes Kablo Kayserispor
18.01.2020 17:00
Başakşehir 4 - 1 Yeni Malatyaspor
18.01.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 0 - 2 Fenerbahçe
19.01.2020 13:30
Antalyaspor 0 - 3 Göztepe
19.01.2020 16:00
Trabzonspor 6 - 0 Kasimpaşa
19.01.2020 16:00
Galatasaray 2 - 1 Denizlispor
19.01.2020 19:00
Beşiktaş 1 - 2 Sivasspor
20.01.2020 20:00
Rizespor - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
18
11
4
3
11
37
2
Erzurum BB
18
9
4
5
6
31
3
Bursaspor
18
10
3
5
4
30
4
Akhisar Bld.Spor
18
7
7
4
4
28
5
Keçiörengücü
18
7
7
4
4
28
6
Ümraniye
18
8
4
6
3
28
7
Menemen Belediyespor
18
8
4
6
0
28
8
Adana Demirspor
17
6
6
5
6
24
9
Balıkesirspor
17
6
6
5
4
24
10
Altay
18
6
6
6
2
24
11
Giresunspor
18
6
6
6
-3
24
12
Fatih Karagümrük
18
6
5
7
-2
23
13
İstanbulspor
18
4
8
6
0
20
14
Altınordu
18
4
7
7
-5
19
15
Osmanlıspor
18
5
4
9
-6
16
16
Adanaspor
18
2
7
9
-10
13
17
Boluspor
18
2
7
9
-11
13
18
Eskişehirspor
18
5
3
10
-7
9
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
17.01.2020 19:00
Menemenspor 0 - 3 Giresunspor
18.01.2020 14:00
ümraniyespor 1 - 0 Altay
18.01.2020 16:30
Adanaspor 0 - 0 Akhisarspor
18.01.2020 19:00
Altinordu 2 - 2 Hatayspor
19.01.2020 14:00
Istanbulspor 1 - 1 Erzurumspor
19.01.2020 14:00
Keçiörengücü 0 - 1 Eskişehirspor
19.01.2020 16:30
Boluspor 0 - 2 Osmanlispor
19.01.2020 19:00
Bursaspor 2 - 1 Karagümrük
20.01.2020 19:00
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