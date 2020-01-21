Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 18. haftası kapanış maçında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek eli boş gönderdi. Vasatı aşmayan ilk yarıda gollük pozisyon olmazken ikinci yarıyla birlikte Karadeniz ekibi ataklarını sıklaştırdı. Yeni transfer Skoda 70. dakikada kalecinin çeldiği topta fırsatı kaçırmadı ve Rizespor'u öne taşıdı. 85. dakikada Umar Aminu'nun pasında topla buluşan Skoda usta işi vuruşuyla takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Öte yandan Çaykur Rizespor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen forvet oyuncusu Andrii Boriachuk ile prensip anlaşmasına vardı.