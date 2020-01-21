Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan mücadelede Miha Zajc 49 gün sonra sarı-lacivertli formaya kavuştu. 14 Aralık’ta idmanda sakatlanan Sloven orta saha oyuncusu o günden bu yana takımdan uzaktı. Miha Zajc, 76. dakikada Max Kruse’un yerine oyuna dahil oldu. Zajc, en son kupada 3 Aralık’ta 5. tur ilk maçında İstanbulspor karşısında forma giymişti.