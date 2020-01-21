Fenerbahçe’de Mehmet Ekici ligin ilk yarısında ilk 3 haftada kadroda yer almış, ancak oynamamıştı. Tecrübeli futbolcu Mehmet Ekici daha sonra A takım listesine yazılmadığı için ilk yarıda formasından uzak kaldı. Ekici, Kayserispor mücadelesinde ilk maçta olduğu gibi rövanşta da yedek soyundu. Maçın 85. dakikada Rodrigues’in yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. 29 yaşındaki futbolcu en son geçen sezon ligin son maçında 26 Mayıs 2019 tarihinde Antalyaspor karşısında forma giymişti.
Mehmet Ekici ilk kez sahada
21.01.2020 - 22:43 | Son Güncelleme: 21.01.2020 - 22:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in ilk yarısında A Takım listesine yazılmayan Mehmet Ekici, ikinci yarıda lisansının çıkartılmasının ardından kupada Kayserispor karşısında forma giydi. Ekici böylece bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giymiş oldu.
Etiketler : Mehmet Ekici,
676559 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/676559.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
18
12
4
2
20
40
2
Başakşehir
18
10
6
2
18
36
3
Trabzonspor
18
10
5
3
22
35
4
Fenerbahçe
18
10
4
4
15
34
5
Alanyaspor
18
9
5
4
19
32
6
Galatasaray
18
8
6
4
9
30
7
Beşiktaş
18
9
3
6
4
30
8
Göztepe
18
7
5
6
2
26
9
Malatyaspor
18
6
6
6
7
24
10
Gaziantep FK
18
6
6
6
-4
24
11
Çaykur Rizespor
18
7
2
9
-8
23
12
Denizlispor
18
6
4
8
-5
22
13
Gençlerbirliği
18
4
6
8
-6
18
14
Konyaspor
18
4
6
8
-8
18
15
Kasımpaşa
18
4
3
11
-14
15
16
Antalyaspor
18
3
5
10
-21
14
17
Ankaragücü
18
2
6
10
-20
12
18
Kayserispor
18
2
4
12
-30
10
Süper Lig Fikstür
19.Hafta Maçları
24.01.2020 20:00
Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
25.01.2020 14:00
Hes Kablo Kayserispor - Ankaragücü
25.01.2020 17:00
Kasimpaşa - Alanyaspor
25.01.2020 20:00
Fenerbahçe - Başakşehir
26.01.2020 13:30
Denizlispor - Antalyaspor
26.01.2020 16:00
Göztepe - Beşiktaş
26.01.2020 19:00
Konyaspor - Galatasaray
27.01.2020 20:00
Sivasspor - Rizespor
27.01.2020 20:00
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
18
11
4
3
11
37
2
Erzurum BB
18
9
4
5
6
31
3
Bursaspor
18
10
3
5
4
30
4
Akhisar Bld.Spor
18
7
7
4
4
28
5
Keçiörengücü
18
7
7
4
4
28
6
Ümraniye
18
8
4
6
3
28
7
Menemen Belediyespor
18
8
4
6
0
28
8
Adana Demirspor
18
7
6
5
11
27
9
Altay
18
6
6
6
2
24
10
Balıkesirspor
18
6
6
6
-1
24
11
Giresunspor
18
6
6
6
-3
24
12
Fatih Karagümrük
18
6
5
7
-2
23
13
İstanbulspor
18
4
8
6
0
20
14
Altınordu
18
4
7
7
-5
19
15
Osmanlıspor
18
5
4
9
-6
16
16
Adanaspor
18
2
7
9
-10
13
17
Boluspor
18
2
7
9
-11
13
18
Eskişehirspor
18
5
3
10
-7
9
PTT 1. Lig Fikstür
19.Hafta Maçları
24.01.2020 19:00
Akhisarspor - Bursaspor
25.01.2020 14:00
Giresunspor - ümraniyespor
25.01.2020 16:30
Osmanlispor - Keçiörengücü
25.01.2020 19:00
Altay - Istanbulspor
26.01.2020 14:00
Erzurumspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
26.01.2020 14:00
Hatayspor - Menemenspor
26.01.2020 16:30
Eskişehirspor - Adanaspor
26.01.2020 19:00
Adana Demirspor - Boluspor
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