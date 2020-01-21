Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda 0-0’ın rövanşında Fenerbahçe’ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Kayserispor’da Teknik Direktör Robert Prosinecki, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi. Fenerbahçe’nin bu ligin en iyi takımlarından olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, “Tabii ki su götürmez gerçek, Fenerbahçe bu ligin en iyi takımlarından birisi. İstanbul’da Fenerbahçe’ye karşı oynamak zordur. Yeni oyuncular aldık ve bazı yenilikler yapmaya çalışıyoruz. Bu maçta Fenerbahçe bizden daha iyiydi. Maçın son dakikalarında Pedro’nun kaçırdığı bir gol vardı ve bir de penaltı pozisyonu vardı. Fenerbahçe turu geçen ve bunu hak eden taraf oldu. Biz Kayserispor olarak savaşmaya devam edeceğiz. Final maçı niteliğinde Ankaragücü maçımı var. Bu maçta ne yapıp edip kazanmamız gerekiyor. Tüm odak noktamız Ankaragücü maçı” diye konuştu.
Robert Prosinecki: “Fenerbahçe hak etti”
21.01.2020 - 23:05 | Son Güncelleme: 21.01.2020 - 23:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe’ye elenen Kayserispor’da Teknik Direktör Robert Prosinecki, karşılaşmanın ardından konuştu. Fenerbahçe’nin turu hak ettiğini söyleyen Prosinecki tüm odaklarının ligdeki Ankaragücü maçı olduğunu söyledi.
Etiketler : Robert Prosinecki,
676563 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/676563.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
18
12
4
2
20
40
2
Başakşehir
18
10
6
2
18
36
3
Trabzonspor
18
10
5
3
22
35
4
Fenerbahçe
18
10
4
4
15
34
5
Alanyaspor
18
9
5
4
19
32
6
Galatasaray
18
8
6
4
9
30
7
Beşiktaş
18
9
3
6
4
30
8
Göztepe
18
7
5
6
2
26
9
Malatyaspor
18
6
6
6
7
24
10
Gaziantep FK
18
6
6
6
-4
24
11
Çaykur Rizespor
18
7
2
9
-8
23
12
Denizlispor
18
6
4
8
-5
22
13
Gençlerbirliği
18
4
6
8
-6
18
14
Konyaspor
18
4
6
8
-8
18
15
Kasımpaşa
18
4
3
11
-14
15
16
Antalyaspor
18
3
5
10
-21
14
17
Ankaragücü
18
2
6
10
-20
12
18
Kayserispor
18
2
4
12
-30
10
Süper Lig Fikstür
19.Hafta Maçları
24.01.2020 20:00
Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
25.01.2020 14:00
Hes Kablo Kayserispor - Ankaragücü
25.01.2020 17:00
Kasimpaşa - Alanyaspor
25.01.2020 20:00
Fenerbahçe - Başakşehir
26.01.2020 13:30
Denizlispor - Antalyaspor
26.01.2020 16:00
Göztepe - Beşiktaş
26.01.2020 19:00
Konyaspor - Galatasaray
27.01.2020 20:00
Sivasspor - Rizespor
27.01.2020 20:00
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
18
11
4
3
11
37
2
Erzurum BB
18
9
4
5
6
31
3
Bursaspor
18
10
3
5
4
30
4
Akhisar Bld.Spor
18
7
7
4
4
28
5
Keçiörengücü
18
7
7
4
4
28
6
Ümraniye
18
8
4
6
3
28
7
Menemen Belediyespor
18
8
4
6
0
28
8
Adana Demirspor
18
7
6
5
11
27
9
Altay
18
6
6
6
2
24
10
Balıkesirspor
18
6
6
6
-1
24
11
Giresunspor
18
6
6
6
-3
24
12
Fatih Karagümrük
18
6
5
7
-2
23
13
İstanbulspor
18
4
8
6
0
20
14
Altınordu
18
4
7
7
-5
19
15
Osmanlıspor
18
5
4
9
-6
16
16
Adanaspor
18
2
7
9
-10
13
17
Boluspor
18
2
7
9
-11
13
18
Eskişehirspor
18
5
3
10
-7
9
PTT 1. Lig Fikstür
19.Hafta Maçları
24.01.2020 19:00
Akhisarspor - Bursaspor
25.01.2020 14:00
Giresunspor - ümraniyespor
25.01.2020 16:30
Osmanlispor - Keçiörengücü
25.01.2020 19:00
Altay - Istanbulspor
26.01.2020 14:00
Erzurumspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
26.01.2020 14:00
Hatayspor - Menemenspor
26.01.2020 16:30
Eskişehirspor - Adanaspor
26.01.2020 19:00
Adana Demirspor - Boluspor
27.01.2020 19:00
Karagümrük - Altinordu