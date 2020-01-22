Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gündemi değerlendirdi birçok konuda bilgilendirmede bulundu. Yönetimin felsefesinin altyapı üzerine kurulu olduğunu ifade eden Başkan “Futbol takımı futbolcu satarak para kazanır. Biz maalesef daha önce futbolcu alıp satarken para kaybetmişiz. Altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcularla para kazanan bir kulüp hâline geldik. Yusuf Yazıcı 17 milyon avro artı 3 milyon avroyla bu ülkenin altyapısından yetişen ve satılan bu ücretteki ilk oyuncu. Abdülkadir Ömür, 23 milyon avro teklif gelen diğer oyuncumuz. Uğurcan, 20 milyon avro teklif aldığımız bir diğer oyuncumuz. Altyapıdan yetişen oyuncuların piyasa değeri 70 milyon avroyu buluyor. Bunun içine Serkan, Rahim, A. Parmak, Kerem, Sefa’yı dâhil edersek daha da artıyor” dedi.

Çimşir ile 1,5 yıllık imza

Ağaoğlu, 1,5 yıllık sözleşme yaptıkları (Yarım sezon 250 bin lira, 2020-2021 sezonu için 3 milyon 500 bin lira) teknik direktörleri Hüseyin Çimşir’in yabancı yardımcı hoca istediğini belirterek “Bizde eskiden yabancı hoca gelirdi, yardımcısı Türk olurdu. Biz de bu durumu tersine çevirdik” diye konuştu. Bicakcic’in transfer gündemlerinde olmadığını ifade eden Başkan ayrılıklarla birlikte transfer için 800 bin avroluk bir limitleri olduğunu ifade etti. Ahmet Ağaoğlu, transfer yapamayan kulüplerin limitlerle ilgili tepkisi için de “Limitlere son şeklini veren kulüpler, şimdi bu durumdan şikâyet ediyor” yorumunda bulundu.

Trabzonspor menüsü var

Trabzonspor sponsorlarına bir yenisini daha ekledi. TAB Gıda ile anlaşma sağlandı. Törende konuşan başkan Ağaoğlu, taraftarları bordo-mavili kulüp için özel olarak üretilen (Trabzonspor) menülerden almaya davet etti. Taraftar menüsünde yüzde 7’lik dilim kulübe kalacak. Ağaoğlu sponsorun devlet firması olmadığına vurgu yaparak Ali Koç’a gönderme yaptı.

Oyuna göre sözleşme!

Bordo-mavililer kökeni Trabzonlu olan Bilal Başacıkoğlu’nu transfer etti. Son olarak Kayserispor forması giyen ve bonservisi elinde olan kanat oyuncusu ile (opsiyonlu) 2,5 senelik anlaşma yapıldı. Eğer 24 yaşındaki oyuncu yarım sezonluk dilimde kendini gösterir ve başarılı olursa devam edilecek aksi takdirde yollar ayrılacak. Ve opsiyon iki yılı kapsayacak. Bilal Başacıkoğlu, yarım sezon için 162 bin TL garanti ücret alacak. Eğer opsiyonlar devreye sokulursa gurbetçi isim 2020-21 sezonunda 2 milyon 750 bin, bir sonraki sezon ise 2 milyon TL garanti ücret kazanacak. Oyuncu ile kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu “Trabzon kökenli genç oyuncu olarak aramıza katıldı. İnşallah kariyerine de Trabzonspor’a da katkı sağlayacak ve kulübümüzde başarılı olacaktır” dedi. Bilal Başacıkoğlu ise “Bana bu şans verildiği için, herkese çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.