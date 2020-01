Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden GMG Kırklarelispor, Süper Lig’de şampiyonluğa koşan Medipol Başakşehir’i Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Kupada daha önce de Süper Lig ekipleri Ankaragücü ve Gaziantep’i saf dışı bırakan yeşil-beyazlılar böylece tarihî bir başarıya imza attı. Fatih Terim Stadı’nda oynanan ilk karşılaşmadan 90+5’te bulduğu golle 1-1 berabere ayrılan Trakya ekibi, rövanşta bu avantajı iyi kullandı.

Duvar ördüler

Ülkemizi Avrupa’da temsil eden tek takım olarak kalan Başakşehir, kupa rövanşına as oyuncularıyla çıktı. Ancak ev sahibi Kırklarelispor, rakibinin ataklarına karşı iyi savunma yaparak kalesini gole kapatmayı başardı. Başakşehir’in Demba Ba ile bulduğu gol ise VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Özellikle son dakikaları büyük heyecana sahne olan karşılaşma golsüz bitince Kırklarelispor çeyrek finale çıkan taraf oldu.

BAŞKAN GURURLU

Büyüklerden birini çekelim

Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, tur atladıkları için büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi. Can “Bu turu bütün şehrimize, bütün Trakya’ya armağan ediyoruz. On bine yakın seyircimizle beraber Trakya halkı bir bütün oldu. Bundan sonraki turda dört büyüklerden biriyle eşleşmek istiyoruz, onları şehrimize getirmek istiyoruz. Avrupa’da gururumuz olan bir takımı eledik. Ne kadar sevinsek az” diye konuştu.