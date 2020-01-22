Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Kayserispor'u zorlanmadan 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. Geçtiğimiz hafta Kayseri'de oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın rövanşında ligde zor günler yaşayan rakibini Kadıköy'de ağırlayan sarı-lacivertli takımı galibiyete taşıyan goller Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'ten geldi. Karşılaşmaya etkili bir futbolla başlayan Ersun Yanal'ın takımı gol perdesini 23'üncü dakikada açtı. Ceza sahası dışından Tolgay’ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci İsmail’den döndü. Dönen topu takip eden Ferdi’nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 1-0.

Vites düşürdüler

Fenerbahçe'yi Prosinecki'nin öğrencileri karşısında rahatlatan gol ise ilk yarının son anlarında geldi. 45'te Kruse'nin pasıyla topla buluşan Mevlüt düzgün bir vuruşla ilk yarının skorunu belirledi: 2-0. Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki ekip de ligdeki hedefleri doğrultusunda bu hafta oynayacakları kritik maçları da düşünerek tempoyu yükseltmedi. Sarı-lacivertliler Rodrigues ve Tolgay’la bulduğu pozisyonlarda kaleci İsmail'e takılırken, 89'da Ferdi’nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta gitti. 90 dakika sonunda sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılan Fenerbahçe kupada çeyrek finale yükselen taraf oldu.

ERSUN YANAL:

16 finale çıkacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maçı değerlendirirken, "Turu geçmek adına belirli bir seviyenin altına inmemek bizim adımıza önemliydi. Bizim ligde 16 tane final maçımız var. Her maçta aynı iştah ve coşkuyla oynayacağız" derken, Muriç'in PFDK'ya sevkiyle ilgili soruya, "Başkan'ın (önceki gün) yaptığı konuşmalarındaki satır aralarını iyi okumalısınız" karşılığını verdi. Koç şampiyonluk yolunda önlerinin kesilmeye çalışıldığını dillendirmişti.

Tahkim'den geri pas!

Fenerbahçe'nin limit artırımı başvurusunda karar çıkmadı. TFF Tahkim Kurulu, başvuruyu gerekçeli kararı öğrenmek üzere Sicil Kurulu'na geri gönderdi. Kurul, bu tavrıyla kararın uzmanlar tarafından verilmesini uygun görmüş oldu. Lisans Kurulu'nun bu konuyu görüşerek yarın açıklamasını Tahkim Kurulu'na bildireceği öğrenildi. Öte yandan Başkan Ali Koç'un suçlamalarını değerlendiren TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz. Hepsi gerekli şekilde değerlendirilir ve kurullarımız o kararları verirler. Biz de federasyon yönetimi olarak bu kararları uygularız" sözlerini kullandı.

LOCADAN İZLEDİ

Falette'ye büyük ilgi

∂ Fenerbahçe’nin yeni transferi Simon Falette, Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesini tribünden takip etti. Locada yerini alan Fallette’ye müsabaka öncesi sarı-lacivertli taraftarlar ilgi gösterirken, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

HASRETİ SONA ERDİ

Mehmet siftah yaptı

∂ F.Bahçe'de Süper Lig’in ilk yarısında A takım listesine yazılmayan Mehmet Ekici, ikinci yarıda lisansının çıkartılmasının ardından kupada Kayserispor karşısında forma giydi. Ekici böylece bu sezon ilk defa sarı-lacivertli formayı giymiş oldu.

TOLGAY'IN GAFI

3 puanı hak ettik!

∂ Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan maçın ardından gafa imza atarak, "3 puanı hak ettik. Belki sadece 2 gol attık ama bizim için yetti bu maçta. Fena oynamadık, en önemlisi de turu geçtik" sözlerini kullandı.

İMZAYI ATIYOR

Ve Moses artık Interli

∂ F.Bahçe’de bir ayrılık gerçekleşti. Chelsea’den geçen sezon kiralanan Victor Moses, eski hocası Antonio Conte’nin çalıştırdığı Inter’e gitti. Milano’da sağlık kontrolünden geçirilen 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncu İtalyan devine imza atacak.