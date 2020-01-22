Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta son yedi maçta alınan altı mağlubiyetin yanı sıra ortaya konan kötü futbol bardağı taşırmış durumda. Teknik Direktör Abdullah Avcı bu akşam siyah-beyazlı kulüpte geleceğini belirleyecek maça çıkacak. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında 3-2 mağlup olduğu TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor’la rövanş maçına çıkıyor. Ligde oynanan son Sivasspor maçında alınan mağlubiyet sonrası siyah-beyazlı taraftarlar Abdullah Avcı’ya büyük tepki göstererek tecrübeli teknik adamın istifasını istemişti. Takımın kupadan da elenmesi hâlinde ortalık daha da karışacak. Bu durumda yönetimin de Hoca’yla yolları ayırmaktan başka çaresi kalmayacak. Abdullah Avcı bu maçı kazansa bile pazar günkü Göztepe deplasmanında da aynı korkuyu yaşamaya devam edecek.

Sergen Yalçın bekliyor

Yüklü tazminatı bulunduğundan dolayı Abdullah Avcı’dan istifa etmesi istenecek. Bu istekle karşılaşması durumunda Hoca’nın ne cevap vereceği merak konusu. Ahmet Nur Çebi göreve geldiğinde “Ocak ayına kadar mühlet vereceğiz. Duruma göre Abdullah Avcı’nın da Beşiktaş’ı zor durumda bırakmayacağını düşünüyorum” demişti. Avcı da bunun üzerine kariyeri boyunca parayla hiç işi olmadığını söylemiş ancak asla pes etmeyeceğini de belirterek istifaya yanaşmayacağını ifade etmişti. Korkulan olur ve takım kupaya da havlu atarsa Ahmet Nur Çebi ve ekibi Avcı’yı istifa için ikna etmeye çalışacak. Eğer yolların ayrılması konusunda anlaşma sağlanırsa yönetim acilen takımın başına yeni bir hoca getirecek. Bu ismin de Yeni Malatyaspor’daki görevini bırakan Sergen Yalçın olması bekleniyor.

ANTALYASPOR ONU İSTİYOR

Oğuzhan’a talip var

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Beşiktaş’ta uzun süredir formsuz olan Oğuzhan Özyakup’u kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı-beyazlı ekibin yöneticileri, yıldız oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği öğrenilirken siyah-beyazlı yönetim de bu transfere sıcak bakıyor. Ancak Oğuzhan’ın Beşiktaş’ta kalmak istediği için teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Benteke gelmiyor

∂ İngiliz medyasında çıkan haberlerde Crystal Palace’ın suskun golcüsü Benteke’yi Beşiktaş’ın sezon sonuna kadar kiralayacağı iddia edilmişti. Oyuncunun menajeri dün bir açıklama yaptı ve “Benteke takımdan ayrılmayacak. Beşiktaş iddiaları tamamen yalan” dedi.

SÖZLEŞMESİ SIKINTILI

Rebocho krizi

∂ Önceki yönetimin transferlerde yaptığı anlaşmalar Ahmet Nur Çebi ve ekibini zorlamaya devam ediyor. Hasic krizini çözmeye çalışan siyah-beyazlı idareciler, yedi maça daha çıkarsa Rebocho’nun 2,5 milyon avroluk bonservis bedelini ödemek zorunda kalacak. Yönetim, Portekizli oyuncunun kulübü Guingamp ile sözleşmeyi revize etmek için görüşmelere devam ediyor.

No1903 müjdesi

Beşiktaş Kulübü, No1903 Tesislerinin Beşiktaş Belediyesi tarafından geri alındığını geçtiğimiz aylarda KAP’a bildirmişti. Yönetim 600 bin liralık borcu ödeyerek ihaleye girememe tehlikesini ortadan kaldırdı. İhaleyi de siyah-beyazlı kulübün alması bekleniyor.

Ya tamam ya devam

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında bu gece Beşiktaş ile TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşacak. Vodafone Park’taki mücadele saat 20.30’da başlayacak. Erzurum’da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden siyah-beyazlı ekip, iç sahada alacağı her türlü galibiyetle tur atlayan taraf olacak. Mağlubiyet veya beraberlik hâlinde ise kupaya veda edecek.