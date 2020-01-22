Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Cimbom’da Arda Turan hareketliliği var... Transferde halkalar bir bir tamamlanıyor. Öncelikle sıcak gelişmeyle başlayalım... Celta Vigo’dan kiralanan ve yeni sayfa açması beklenen Emre Mor, ligin ilk yarısında açılan sayfaları dolduramadı. Tam bir hayal kırıklığına sebep olan Emre Mor, sosyal medya hesabındaki Galatasaray yazısını sildi. Bu ayrılık ihtimalini güçlendiren ve Arda Turan’a gelişini pekiştiren bir gelişme olarak yorumlandı. Arda Turan konusunda da teknik direktör Fatih Terim’in işaret ettiği süreç tamamlanıyor gibi. Önce başkan Mustafa Cengiz ile ters düşen ancak sonra durumu toparlayan tecrübeli teknik adam, Arda Turan’a bir şans daha verilmesi gerektiğini söylemiş, bu konuda da Galatasaray camiasının desteğini işaret etmişti.

Bonservis bedeli yok

Bu açıklamanın üzerine ise sarı-kırmızılı taraftar gurubu ultrAslan “Teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ortak kararı esastır. Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse, Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu yeniden formamızı giyerse destekleyecektir” duruşunu sergiledi. Son halka olarak da top yönetime kaldı. Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimin, Arda Turan transferini kısa süre içinde bitirmesi bekleniyor. Galatasaray Kulübü’nün eski kaptanı için herhangi bir bonservis veya kiralama bedeli ödemeyeceği ve Arda’nın Barcelona ile olan konuyu kendisinin çözeceği belirtiliyor. Bu arada Arda’nın İspanyol devi ile sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.

ADI KONULDU: RAYA

Onyekuru baba oldu

Devre arasında Monaco’dan kiralanan ancak sıtmaya yakalandığı için henüz forma şansı bulamayan Henry Onyekuru ikinci defa baba oldu. Galatasaray sosyal medya hesaplarından da 22 yaşındaki kanat oyuncusu ve eşi Esty tebrik edildi. Onyekuru çifti kızlarına Raya ismini verdi.

Özüdoğru bıraktı

G.Saray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Özüdoğru bırakmasıyla ilgili bir açıklama yapmayacağını belirtti.