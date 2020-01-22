Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte sahada işler yoluna girdi. Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü Max Kruse ve Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0'la geçen Fenerbahçe, aynı skoru Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Kayserispor'a karşı da aldı. Sarı-lacivertliler Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle adını çeyrek finale yazdırdı.

Sezonun ilk yarısının son iki haftasında Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden Fenerbahçe, ligde galibiyet serisi yakalarken Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını çeyrek finale yazdırmanın sevincini yaşıyor. Sarı-lacivertlileri Kayserispor maçında ayrıca mutlu eden iki olay daha yaşandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Adil Rami, gösterdiği performansla teknik heyeti ve taraftarları memnun etti. Fransız yıldız ilk 11'e göz kırparken, teknik direktör Ersun Yanal gözden çıkardığı tecrübeli stoperi yeniden ilk 11 adayları arasına aldı. Adil Rami, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de yalnızca Ankaragücü maçına ilk 11'de başlamış ancak gole sebep olan hatası nedeniyle devre arasında yerini Jailson'a bırakmıştı.

MEHMET EKİCİ DÖNDÜ!

Fenerbahçe'de yaşanan bir diğer sevindirici gelişme de Mehmet Ekici'nin yeniden futbola dönmesi oldu. Sezon başında kadro dışı bırakılan ve lisansı çıkartılmayan tecrübeli futbolcu, Sadık Çiftpınar'ın sakatlanması ve sezonu kapatmasıyla birlikte kadrodan çıkarılması neticesinde yeniden takıma dönmüştü. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor karşılaşmasında 85. dakikada oyuna dahil olan Mehmet Ekici, kaptanlık bandını da koluna geçirmişti. Maçın ardından bu anı sosyal medya hesabından 'büyük gurur' şeklinde paylaşan Mehmet Ekici, gösterdiği istekle teknik heyet ve taraftarlardan tam not aldı.

İKİ YILDIZ DA KALACAK!

Fenerbahçe'de Kayserispor maçının ardından teknik heyet, gözden çıkarılan Adil Rami ve Mehmet Ekici'nin sezon sonuna kadar takımda kalmasına karar verdi. Mehmet Ekici, ligin ikinci yarısında Max Kruse'nin alternatifi olacak. Adil Rami ise bu performansına devam ederse Serdar Aziz'in yeni partneri konumuna gelecek.