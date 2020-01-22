Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü çeyrek finalist Kasımpasa'yı toplamda 5-4'lük skorla mağlup eden Alanyaspor oldu.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Welinton’un savunmadan gönderdiği pasla defansın arkasına sarkan Bakasetas’ın kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu Fatih kornere çeldi.

17. dakikada Caulker’in uzun pasıyla Fernandes topun sahibi oldu. Sol çaprazdan ceza alanı için giren Fernandes’in şutunda kaleci Fatih gole izin vermedi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

23. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Çağtay ortasını yaptı. Alanya savunmasından seken top Aytaç’ın önünde kaldı. Aytaç’ın gelişine yaptığı vuruşta top auta çıktı. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonunda pozisyonu izleyen ve topun Welinton’un eline çarptığını tespit eden hakem Bahattin Şimşek penaltı kararı verdi.

27. dakikada topun başına gelen Aytaç Kara takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

32. dakikada Welinton’un sağ kanattan kestiği ortaya Bakasetas kafa ile vurdu, kaleci Fatih topu kornere çeldi.

39. dakikada Alanyaspor’un hatasında topu kapan İlhan Depe, ceza alanı içine girerek Thiam ile yaptığı duvar pası sonucunda dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

45+5. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in solundan ağlarla buluştu. 2-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes ceza sahasına girer girmez çaprazdan çok sert vurdu ancak kaleci Fatih topu kornere gönderdi.

86. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Hajradinovic kullandı. Bu futbolcunun ortasında Aytaç Kara kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 3-1

90+2. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu kapan Cisse, müsait pozisyondaki Bakasetas’ı gördü. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Fatih gole izin vermedi.

90+6. dakikada Salih Uçan’ın getirdiği top son olarak sol kanattaki Djalma Campos’ta kaldı. Bu futbolcunun soldan yaptığı ortada direkt kaleye yönelen top filelere gitti. 3-2