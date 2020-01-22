Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar

29. dakikada sol kanattan Leo’nun yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Mossoro’nun kafa vuruşu az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

31. dakikada Mukairu’nun verdiği pasta topla ceza sahası içinde buluşan Harun Alpsoy, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 0-1

33. dakikada Serdar Gürler’in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Deniz Kadah vurdu kaleci Ferhat Kaplan’dan oyuna alanına dönen topu Tripic golle sonuçlandırdı. 1-1

41. dakikada kontra atakla çıkan Antalyaspor’da defans arkasına sarkan Mukairu, düz bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-2

48. dakikada Halil Akbunar’ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Deniz Kadah’ın kafa vuruşu üst kale direğinden oyun alanına döndü.

55. dakikada Gassama’nın verdiği pasla topla buluşan Halil Akbunar, ceza sahası dışı sağ çaprazından vurduğu şutla skora dengeyi getirdi. 2-2

62. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Fredy’nin yaptığı ortaya ceza sahası içinde dokunan Mukairu’nın şutu az farkla auta çıktı.

64. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar’ın yaptığı ortaya ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Deniz Kadah’ın şutu sağ kale direğine çarparak kalecide kaldı.

82. dakikada Antalyaspor ceza sahası içinde karambolde kalan topa vuran Deniz Kadah’ın şutunu kaleci Ferhat kornere çeldi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Cem Satman xx, Bilal Gölen xx

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş x, Gassama xx, Titi xx, Leo xx, Borges xx, Yalçın Kayan x, Soner Aydoğdu xx (Castro dk. 46 xx), Serdar Gürler xx, Mossoro xx (Jerome dk. 69 xx), Tripic xxx (Halil Akbunar dk.46 xxx), Deniz Kadah xx

Yedekler: Eren Bilen, Berkan Emir, Murat Paluli, Poko, Batuhan Kırdaroğlu, Ege Özkayımoğlu, Napoleoni

Teknik Direktör: İlhan Palut

Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Kudryashov xx, Celutska xx (Charles dk. 73 xx), Veysel Sarı xx, Fredy xx, Yekta Kurtuluş xx, Ufuk Akyol xx, Harun Alpsoy xxx (Blanco dk. 83 ??), Sinan Gümüş x(Amilton dk. 65 xx), Bünyamin Balcı xx, Mukairu xxx

Yedekler: Yakup Mert Çakır, Boffin, Cengiz Demir, Doğukan Sinik, Hakan Özmert, Halil İbrahim Sevinç, Mikail Başar

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Kırmızı Kart: Amilton (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Borges (Göztepe)

Goller: Harun Alpsoy (dk.31), Mukairu (dk. 41) (Antalyaspor), Tripic (dk. 33), Halil Akbunar (dk. 55) (Göztepe)