Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği BB Erzurumspor karşısında yine aynı skorla 3-2 mağlup olarak elenen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ayaklarına top değmeden gol yediklerini ifade ederek sözlerine başlayan Avcı, “Maçın çok değerlendirmesi var mı bilmiyorum. Bizim ayağımıza top değmeden gol yemek, sonra 60 dakika uğraşıp öne geçmek ve ardından 4 dakikada bir alt lig takımından 2 gol yemek üzüntü verici. Hedeflerden birisi bu kupaydı. Beşiktaş bu kupayı en çok kazanan takımlardan birisi. İkinci yarı başladığından itibaren hem skorlar hem oyun sıkıntılı gidiyor. Takım adına da, oyuncu grubu da biz de bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Taraftar protestosunda haklı. Buraya gelince iyi şeyler görmek ister, sahanın içinde aksiyon ister. Bunun değerlendirmesini herkes, şapkasını önüne koyup yapmalı. Bizim için üzüntü verici bir akşam. Rakibi de tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Atiba’yı çağırana kadar golü yedik”

Bir alt lig takımı karşısında 4 dakikada 2 gol yediklerine dikkat çeken Avcı, “Küçümseme anlamında söylemiyorum, bir alt lig takımı karşısında iç sahada gol yiyorsun ve sonra öne geçiyorsun. Ancak 4 dakikada geriye düşüyorsun. Öne geçince Atiba’yı oyuna alıp güvenlik önlemi alacağımı mı düşüneceğim? Zaten oyuncuyu çağırana kadar golü yedik. Bugün maç bitti ama henüz durum sıcak. Belki yönetim belki biz toplantı yapmak isteyeceğiz. Buradan tesislere gideceğim. Duruma bakacağız. Beşiktaş geçen sene cezadan dolayı Türkiye Kupası’nda yoktu. Ligin son 6 haftasında da 11 puan zirvenin gerisindeydi. Tabii ki karşılaştırmak doğru değil. 18 müsabaka sonunda 10 puan fark var. Şu anda ne söylesem geçerliliği olmayacak. İyi gitmeyen bir durum var” açıklamasını yaptı.

“Pek bir şey olacağını düşünmüyorum”

Basın toplantısında kendisine yöneltilen, “Transfer olmaması durumunda bu kadrodan bir şey çıkar mı?” sorusunu yanıtlayan Abdullah Avcı, “İlk yarı itibariyle aynı duyguları yaşadık. Başlangıçların kötü, sonrasının ivme kazandığı bir dönemdi. Ama kazanırken de ben tatmin olmadığımı söylemiştim. 6 maç kazandığımızda ligin ikincisi olmuştuk. Ama uzun vadede, önümüzdeki senelerle ilgili süreklilikte bir şey olur mu dersek, pek olacağını düşünmüyorum. Bu sene ile ilgili konuşursak, yakın tarih bunu daha net gösterecektir” diyerek kadrodaki yetersizliğe dikkat çekti.

“Oğuzhan’ın performansından memnun değilim ve bu süreç böyle gidiyor”

Orta sahada maça Oğuzhan’la başlamasıyla ilgili de konuşan Avcı, “Atiba 3 gün önce maça çıktı ve dinlenmesi gerekiyordu, bu nedenle Oğuzhan oynadı. Oğuzhan kazanmak istediğimiz bir oyuncu ancak memnun değilim performansından. Bu süreç de böyle devam ediyor” dedi. BB Erzurumspor’un attığı 3. golün ardından Caner ile Elneny arasında yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Abdullah Avcı, “Elneny ne yaşadı bilmiyorum. Bir futbol takımında teknik taktik tabii ki önemlidir fakat bunları daha iyi hale getiren grup enerjisidir. Herkes birbirini elinden tutup sahayı veya hayatı paylaşırsa yukarı doğru çıkarsın. Bizim de dikkatimizi çeken şeyler var” diyerek sözlerine devam etti. Takımın performansını yukarıya çekmek için her şeyi yaptıklarını da söyleyen Avcı, “Yaşıyorsun, görüyorsun, paylaşıyorsun, performansı yukarıya çekmeye çalışıyorsun. Bununla ilgili bir takım çalışma metotları vardır. Antrenmanlardaki verilere bakarsın. Ne kadar yetenekli olursan ol, oyun aklın ve fizik kaliten yeterli değilse rakibe karşı fark oluşturamıyorsun. Bunun karşılığını alamıyorsan zihinsel yorgunluk vardır ve bunun da genel değerlendirmesi yapılacaktır” diyerek sözlerini tamamladı. Vodafone Park’tan ayrılan Abdullah Avcı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne gitti.