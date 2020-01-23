Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor’da futbolcular, hava sıcaklıklarının eksi 15 dereceye kadar düştüğü kış döneminde iç saha maçlarını fırsata dönüştürmenin peşinde. Sahasında oynadığı 9 maçtan 8 galibiyet, bir beraberlik ile ayrılan kırmızı-beyazlılar, evinde oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurarken iç saha avantajını da sonuna kadar kullanıyor. Kış aylarında şehirde yaşanan şiddetli soğuğun rakiplerini çok zorladığını belirten golcü oyuncu Arouna Kone “Sivas’ta hava çok soğuk gerçekten ama biz alıştık. Bizim için soğuk hava avantaj olabilir. İçerideki maçlarda buraya gelen takımlar baya soğuk havada oynayacaklar ve içerideki maçların hepsini kazanmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.



> Buradan çıkış yok!

Kaleci Samassa da soğuk havanın ilk başta kendilerini çok zorladığını ancak zamanla bu duruma adapte olduklarını ifade ederken “İdmanlarda biraz zorluk çekiyoruz ama yine de adapte olduk artık. Direnç göstermeye başladım soğuğa karşı” dedi. Öte yandan kırmızı-beyazlı takımın yeni transferi Yasin Öztekin de takıma çok kısa sürede uyum sağladığını ifade ederken “Soğuğa alışık değiliz ama alışmamız lazım. Sonuçta maçlarımız burada da var. Bin 300 metre yükseklikteyiz galiba. Biraz zorlanıyoruz ama sonuçta bize yarıyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Nereye gidersen git ayak uydurman lazım. Bazen çok soğuk oluyor ama ona da alışacağız. Burası Sivas, buradan çıkış yok!” ifadelerini kullandı.

Sivasspor ligde bu hafta sahasında Çaykur Rizespor’u misafir edecek. 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşma 20.00’de başlayacak.