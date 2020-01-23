Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen hafta Gaziantepspor-Fenerbahçe maçında yaşanan Vedat Muriç’in kırmızı kart olayı çok tartışıldı. Kırmızıya dönen ikinci sarı kart bilinçli mi bilinçsiz mi? Çünkü bilinçli görülme hâlinde Disiplin Talimatı’na göre iki maçlık ceza söz konusuydu. Bu bağlamda Fenerbahçe’nin golcüsü disiplin kuruluna sevk edildi. Ancak bu olay, spor kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Eylemin cezalandırılması konusunda “Kime göre, neye göre?” sorusuna cevap bir türlü bulunamadı ve hâlâ da tartışılmaya devam ediyor.



> Niyet okumaya son!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun da bu konudaki belirsizliği ve spekülasyonları gidermek adına talimat maddesinde yeni düzenleme yapacağı öğrenildi. Disiplin Talimatı’nın ‘Bilinçli Kart Görme’ başlıklı “Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı gören futbolculara iki müsabakadan menetme cezası verilir” maddesinin revize edilerek lig ve kupadaki kart cezalarının kendi organizasyonlarında geçerli olması sağlanacak. Böylece niyet okuma ve tartışmaların da önüne geçilmiş olacak.



CEZA ÇIKACAK MI?

Yüzde 50

Peki Fenerbahçeli Vedat Muriç, Gaziantepspor maçının son anlarında gördüğü ikinci sarı ve kırmızı kartı bilinçli gördüğü gerekçesiyle ceza alacak mı? Dosya PFDK’da. İki farklı görüş var. Bir taraf oyuncunun gördüğü kart konusunda niyet okunamayacağını belirtirken diğer taraf ise faulün de topa vurmanın da bilinçli ve kart görmeye yönelik olduğu görüşünde. Bu durumda iki maçlık ceza ihtimali yüzde 50 gibi.



YANAL’IN GÜVENCESİ

Ferdi, hamle sigortası!

∂ Sarı-lacivertlilerde ligin ilk yarısında yedek kalmayı ve fazla süre alamamayı kabullenemeyen bir genç vardı: Ferdi Kadıoğlu. Şans bulduğunda bunu iyi değerlendiren ve tabela da yapan Ferdi, kupada Kayseri maçının iyilerindendi. Genç isim, hamle oyuncusu olarak her zaman hazır bir şekilde görev beklediğini gösterdi.



JOKER STOPER

Jailson’la yola devam

∂ Kanarya’da dikişin tutmadığı ve sürekli oyuncu sirkülasyonunun olduğu bölge stoper. Yeni sezon öncesi de Falette takviyesi yapıldı ancak henüz lisansı çıkmadı. Rami ve Zanka’nın da güven vermediği ortamda Ersun Yanal, Jailson’a sarıldı. Sadık’ın da sakatlığında mecburi olmadığı süreci Serdar-Jailson ikilisi değişmeyecek gibi.



GREMIO İLE ANLAŞTI

Giuliano yeniden ülkesine dönüyor

∂ Futbol hayatını Suudi Arabistan’da sürdüren Fenerbahçe’nin eski yıldızı Giuliano eski takımı Gremio ile yeniden anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon başında en-Nassr takımına 10,5 milyon avroya transfer olan ve ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan oyuncunun Suudi Arabistan’daki hayata bir türlü intibak edemediği ifade edildi.



