Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş'ın kara günleri devam ediyor. Ligde zirveden uzaklaşan siyah-beyazlılar, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a sahasında da aynı skorla yenilerek kupaya da havlu attı. Misafir ekip henüz 30. saniyede Oltan Karakullukçu'nun vuruşuyla öne geçti: 1-0. Büyük panik yaşayan siyah-beyazlı futbolcular rakip kaleye saldırırken Ljajic ve Diaby ile gole çok yaklaştı ama savunmada da ciddi açıklar verdi. Mavi-beyazlılar fırsatları değerlendiremezken Beşiktaş 33'te golü buldu. N'Koudou şık hareketlerle çizgiye indi ve topu gönderdiği noktada bulunan Diaby fileleri havalandırdı.



> Kral yetmedi

Abdullah Avcı ikinci yarıya aynı on birle devam ederken, Erkan Sözeri ise Mahamadou Ba-Sissoko ve Rashad-Emrah Başsan değişiklikleriyle başladı. Siyah-beyazlılar istediği baskıyı kuramayınca Burak Yılmaz 62'de Umut Nayir'in yerine oyuna girdi. Kral oyuna girer girmez 64'te Beşiktaş'ı öne geçirdi: 2-1. Siyah-beyazlılar bu gole fazla sevinemedi. Sissoko üç dakika sonra skora yeniden eşitlik getirdi. Hemen ardından Oltan Karakullukçu tekrar sahneye çıktı ve Dadaşları 3-2 öne geçirdi. Tur için yemeden üç gole ihtiyacı olan Beşiktaş'ta Güven Yalçın ve Atiba da oyuna dâhil oldu. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan TFF 1. Lig ekibi, Vodafone Park'tan turla ayrıldı.



TARİH YAZDILAR

Erzurumspor dün İstanbul'da güçlü rakibi Beşiktaş karşısında baştan sonra haklı bir galibiyet aldı. TFF 1. Lig ekibi tarihinde ilk defa kupada çeyrek finale yükselme başarısı gösterirken maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar da Erzurumsporlu futbolcuları alkışladı. Erkan Sözeri soyunma odasında oyuncularını tek tek tebrik etti.



4- Beşiktaş'ta Burak Yılmaz 4 resmî maçın ardından gol attı ama yetmedi.



DIABY: TARAFTAR HAKLI

Hiç iyi oynamadık

İyi oynamadıklarını belirten Beşiktaşlı Diaby, "Aslına bakarsanız söylenecek çok şey yok. Taraftarın kızgınlığını anlayabiliyorum. Bizim ortaya koyduğumuz performans iyi değil. Onları anlıyorum, ben maksimumu vermeye çalışıyorum" dedi.

CANER-ELNENY TARTIŞTI

Birbirlerini yediler

Beşiktaş'ın büyük şok yaşadığı BB Erzurumspor maçında siyah-beyazlı iki oyuncu birbirine girdi. Erzurumspor'un 3. golü sonrasında Elneny, Caner Erkin'e tepki gösterirken, Erkin üzerine doğru gelen Mısırlı oyuncuyu boğazından ittirdi.



AVCI TARAFTARIN 'İSTİFA' ÇAĞRISINA KULAK VERDİ

Düşüneceğim!

Beşiktaş'ın çalıştırıcısı, "Aklıselim insanlarız. Taraftar istifaya çağırmakta haklı, değerlendirme yapacağız" dedi

Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Abdullah Avcı, "Maçın çok bir değerlendirmesi yok. Hepimiz adına çok üzücü bir durum. Taraftarlarımız nasıl üzgünse biz de öyle üzgünüz" derken, "2-1 öne geçip, 4 dakikada 2 gol yiyorsan bunu biraz düşünmemiz gerekiyor. Oyuncuların kendini, bizim de kendimizi test etmemiz gereken bir durum var. Tribünler oyun bekler, skor bekler, aksiyon bekler, başarı bekler" derken taraftarın istifasını istemesiyle alakalı olarak da, "Bu sene hem olumlu hem de olumsuz tepkileri yaşamış bir adamım, aklıselim insanlarız. Taraftar haklıdır. Düşüneceğiz, değerlendirme yapacağız" sözleriyle istifa sinyali verdi.



BÖYLE TAKIM GÖRMEDİM

Abdullah Avcı, 3. golün ardından yardımcısına dönerek, "Ben böyle bir takım görmedim hocam" şeklinde tepki verdi ve bu görüntü ekrana da yansıdı.



Futbolcular yuhalandı

İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden Beşiktaş, Erzurum önünde 3-2 geri düşünce taraftar çıldırdı. Siyah-beyazlı tribünler Sivas maçındaki gibi, ‘Abdullah Avcı istifa', diye bağırırken top Beşiktaşlı futbolculara geldiğinde de yuhalayarak protesto etti.



ERKAN SÖZERİ:

Çok keyifli maç oldu

Erzurumspor’un çalıştırıcısı Erkan Sözeri, "Gerçekten kupa maçları çok keyifli geçiyor. Bizim açımızdan iyi bir tur oldu. Ligde hedeflerimiz var, ciddi bir kadromuz var. Bu sebeple kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" açıklaması yaptı.