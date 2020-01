Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Büyük bir aşkla Saray’a gelmişti Radamel Falcao. Üç ay boyunca sürekli konuşuldu, yolu gözlendi. Golleri ve futbolu büyük bir heyecan içinde beklenirken sakatlık sürecine girildi. Psikolojik manada da hassas bir dönem geçiren Kolombiyalı, İspanya-Türkiye hattında tedavi süreci geçirdi. Forvet konusunda şanssız olan ve eli kolu bağlanan Fatih Terim de haklı olarak “Artık oyuncuların geçmişine değil geleceğine bakarak yatırım yapacağız” derken gönderme yapılan adres çok net belliydi: Radamel Falcao. Ancak ligin ikinci yarısı ve 2020, farklı bir süreci de başlattı.



> Farkı ortaya çıkıyor

Hassas ve kırılgan olan Radamel Falcao’nun yerini sezonun ikinci yarısında daha hırslı istekli ve Galatasaray için mücadele eden bir oyuncu aldı. İlk geldiğindeki gibi forvette pas alamamaktan yakınan golcü yoktu. Çünkü arkadaşları da onu beslemeye çalışıyordu. Hem de sakatlıktan dönen Emre Akbaba ile uyumu dikkat çekiciydi. Ve son Denizlispor maçının uzatmasında topu kapmak için 70 metre rakibi kovalaması ve mücadelesi İspanyolların da dikkatini çekti. As gazetesi sosyal medya hesabından o görüntüyü paylaşıp “Falcao kendini Galatasaray’a adadı. Yeniden doğuş için elinden geleni yapıyor” yorumunda bulundu. Falcao’nun çabası teknik ekip ve taraftardan da alkış almıştı.



MARIANO’NUN DURUMU

Jesus’a bağlı

Brezilya basını Galatasaray ile yollarını ayırmak üzere olan Mariano’nun, Flamengo’ya önerildiğini yazdı. Boainformacao’nun iddiasına göre 33 yaşındaki sağ bek menajerler vasıtasıyla Brezilya takımına teklif edildi. Son kararın teknik direktör Jorge Jesus’a ait olduğu belirtildi.



TERİM’İN TAKIMDAN BEKLENTİSİ

İyi oyun siparişi

Galatasaray bugün sahasında Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. 1-1’in rövanşına çıkacak Aslan tura şartlanırken teknik direktör Fatih Terim açılım yaptı. Oyuncularıyla görüşen tecrübeli teknik adam “İkinci devreye iyi bir futbolla başladık. Her maçımızda üzerine koyarak devam etmeliyiz. Galatasaray var olduğu her kupanın favorisidir. Bu yüzden iyi bir oyunla galibiyet bekliyorum” dedi.