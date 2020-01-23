Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arasında Ünal Karaman ile yolları ayıran ve Hüseyin Çimşir ile yoluna devam eden Trabzonspor ikide iki yaptı. Kupada Denizlispor maçını kazanan bordo-mavililer ardından ligde Kasımpaşa’yı 6-0 ile geçti. Galibiyetlerin yanı sıra kalesinde gol görmemesi de Karadeniz ekibi adına olumlu gelişmelerdi. Şimdi hedef kupanın rövanşında da iyi bir oyunla galip gelmek ve gol yememek. Trabzonspor bu sınavı da başarıyla verir ve bir buçuk senelik mukavele yapılırsa bu, Hüseyin Çimşir’e artı motivasyon ve güven olacak.



> Hücum hattı aynı

Son hazırlıklarını yapan bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir, hücum bölgesinde iyi işler çıkaran kadroyu bozmayacak. Nwakaeme ve Sörloth ikilisi gol veya goller aramaya devam edecek. Hüseyin Çimşir rotasyonu ise kalede Uğurcan-Erce Kardeşler değişikliğiyle yapacak. Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Daniel Sturridge ve Fıratcan Üzüm’ün sakatlıkları bulunduğunu hatırlatalım. Takım dün öğleden sonra Denizli’ye gitmiş ve kampa girmişti.



KEYİFLER YERİNDE

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Taktiksel çalışmalar gerçekleştiren bordo-mavili oyuncularda keyifler hayli yerindeydi. Yeni transfer Ndiaye’nin de takım arkadaşlarına çok çabuk uyum sağladığı gözlendi.



TERSİNE DÖNSÜN

Rodallega umutlu

Trabzonspor’u ağırlayacak Denizlispor’da Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega 2-0 yenildikleri maçın rövanşıyla ilgili olarak “Sonucu tersine çevirebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız çünkü böyle bir takıma da kaliteye de sahibiz. Tabii ki gol atmak istiyorum ama başkası atıp kazandığımızda da çok mutlu oluyorum” dedi.