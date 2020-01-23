Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus, konuk ettiği Roma'yı 3-1 yenerek, yarı finale yükseldi.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip baskılı başlarken, 26. dakikada Cristiano Ronaldo siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi. 38. dakikada Rodrigo Bentancur, Juventus adına farkı 2'ye çıkaran gole imzasını attı.

İlk yarı bu skorla sona erecek diye beklenirken, Leonardo Bonucci 45+2. dakikada skoru 3-0'a getiren golü attı. Maçın ilk yarısı Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

CENGİZ ÜNDER YETMEDİ

İkinci yarının başında, iki takım da karşılıklı tehlikeli ataklar geliştirirken, golü bulan taraf başkent ekibi oldu. 50. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından çektiği şutta top, önce üst direğe ardından kaleci Gianluigi Buffon'a çarparak filelerle buluştu ve fark 2'ye indi: 3-1.

Mücadelenin son anlarında konuk takım, Juventus kalesinde tehlikeli pozisyonlar bulsa da aradığı golü bulamadı. Juventus, maçı 3-1 kazanarak, adını yarı finale yazdırırken, Roma kupaya çeyrek finalde veda etti.

MERT ÇETİN SÜRE ALAMADI

Bu arada, Roma kadrosunda bulunan diğer milli futbolcu Mert Çetin ise kadroda yer almasına karşın, maçta görev almadı.

Kupa çeyrek finalinde; 28 Ocak Salı günü; Milan-Torino, 29 Ocak Çarşamba günü; Inter-Fiorentina maçları oynanacak ve yarı finale yükselen son iki takım da belli olacak.

FONSECA'DAN CENGİZ'E ELEŞTİRİ

Basın toplantısında konuşan Roma Teknik Direktörü Fonseca, "Juventus, ilk iki ciddi atağında 2 gol birden buldu. Kontraataklarla geldiler ve bu tür pozisyonları Cristiano Ronaldo kaçırmaz. Maç içerisinde Gonzalo Higuain'in savunmaya nasıl yardım ettiğin gördüm. İleride oynayan üç oyuncum; Justin Kluivert, Cengiz Ünder ve Nikola Kalinic de benzer şekilde savunmaya yardım etmeliydi." ifadelerini kullandı.

"İLERİ ÜÇLÜM DAHA İYİ OYNAMALIYDI"

Edin Dzeko'nun cezasının takım etkisi üzerine gelen soru üzerine Fonseca, "Edin Dzeko bizim için çok önemli bir oyuncu ve cezası takım yapısında sorunlara yol açıyor. Ancak, sorun sadece Dzeko'nun yokluğu veya Kalinic'in performansı değil. İleride oynayan üç oyuncum daha iyi oynamalıydı." cevabını verdi.

"LAZIO'YA KARŞI DAHA ÇOK MÜCADELE!"

Hafta sonu Lazio ile oynayacakları derbi hakkında görüşü sorulan Portekizli teknik adam, "Çok daha farklı bir mücadele olacak. Çünkü, Lazio ile Juventus'un birbirinden farklı oyun stilleri var. O maçta, topu kazanmak için çok daha fazla mücadele vermemiz gerekiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.