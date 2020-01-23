Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Reims'le deplasmanda oynadıkları Fransa Lig Kupası yarı final maçına damga vurdu ancak bu kez performansıyla değil, attığı pasla.

PSG'nin 3-0 kazanıp finale yükseldiği mücadelede Neymar, bir pozisyon esnasında takım arkadaşına pasını kalçasıyla attı.

BİNLERCE YORUM YAPILDI

Sosyal medyada bir anda gündem olan Neymar, binlerce yorum alırken geceye damga vuran isim oldu.

PSG'ye Reims karşısında finali getiren golleri; 9. dakikada Marquinhos, 31. dakikada Konan kendi kalesine ve 77. dakikada Kouassi kaydetti.