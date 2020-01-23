Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda KNVB Kupası Son 16 Turu'nda Ajax ile SV Spakenburg karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ajax, 7-0'lık skorla kazandı.

Siem De Jong 18, 42 ve 44. dakikalarda sağ ayak, sol ayak ve kafa golüyle 'kusursuz' hat-trick yaptı ve Ajax ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Lassina Traore 49 ve 52. dakikalarda farkı 5'e çıkardı. Dusan Tadic, 55. dakikada takımının altıncı golünü attı.

NACİ ÜNÜVAR SAHNEYE ÇIKTI, TARİHE GEÇTİ

75. dakikada Siem De Jong'un yerine oyuna dahil olan ve profesyonel kariyerinin ilk maçına çıkan Naci Ünüvar, 86. dakikada penaltı vuruşunu ağlara gönderdi.

Naci Ünüvar, kaydettiği golle Ajax tarihinin bir resmi maçta gol atan en genç futbolcusu (16 yaş 223 gün) oldu.

BABEL 61 DAKİKA SAHADA KALDI

Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a transfer olan Ryan Babel, maça ilk 11'de başladı ve 61 dakika sahada kaldı.

Ajax, bu sonuçla KNVB Kupası'nda bir üst tura yükselmeyi başardı.