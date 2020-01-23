Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği DG Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. İlk karşılaşmayı 4-0 kazanan Sivasspor, bu sonuçla birlikte adını Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Mert Hakan sol kanattan ilerlerken ceza sahası dışından kaleyi gördü, top köşeden ağlarla buluştu 0-1

13. dakikada Fatih’in şutunda direkten dönen topu Volkan ağlara gönderdi ancak öncesinde verilen ofsayt kararı gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

19. dakikada Guilherme rakibini çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu ancak öncesinde Erdoğan’a yaptığı faul gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.

21. dakikada Guilherme’nin ara pasında topla buluşan Robin Yalçın beklemeden şutunu çekti ancak kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

38. dakikada ani gelişen Yeni Malatyaspor atağında Bifouma’nın pasıyla topla buluşan Acquah’ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal son anda dokunarak topu kornere çelmeyi başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Umut Bulut’un pasında topla buluşan Guilherme, bekletmeden vurduğu top, kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

71. dakika da Yeni Malatyaspor’da ceza sahasında topla buluşan Robin’in vuruşunda top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

78. dakika da beraberlik golü için bastıran Yeni Malatyaspor’da konuk ekibin defansından seken topu bekletmeden vuran Gökhan,takımına beraberlik getiren golü kaydetti.1-1

90. dakika da ceza sahası dışından Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta defansa çarparak kale önüne düşen topu, Donald ağlara gönderdi. 2-1