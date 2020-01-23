Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda 1-1’in rövanşında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, gol perdesini Adem Büyük açtı. Müsabakanın 60. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Adem, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Daha sonra Rize penaltı kazandı ve 77. dakikada Oğulcan Çağlayan kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti ve skor 1-1’e geldi. Maçın skorunu ise Mario Lemina tayin etti. Lemina 82. dakikadaki golü ile hem takımını öne geçirdi ve hem de tur atlamasını sağladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada orta sahadan atılan topla buluşan Sekidika’nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Tarık kornere çeldi.

26. dakikada ceza sahası içinde savunmanın müdahalesiyle yükselen topa Adem’in kafa vuruşunda gole izin vermedi.

31. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Ömer Bayram'ın yerden pasında Taylan’ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Tarık kornere yolladı.

45+2. dakikada sağ taraftan topla ceza sahası içine giren Adem'in yerden verdiği pasta topla buluşan Taylan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada savunmanın hatasında araya giren Samudio’nun ceza sahası içinde kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Şener son anda çizgiden çıkardı.

58. dakikada Ömer Bayram’ın soldan ortasında Ivanildo’nun topa elle müdahalesi sonrası hakem Atilla Karaoğlan VAR’a gitti. VAR sonrası Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

60. dakika penaltı vuruşunu kullanan Adem Büyük meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

74. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sasse’yi kaleci Okan düşürünce hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Oğulcan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan’ın yaptığı sert vuruşu kaleci Tarık kornere çeldi.

83. dakikada Ömer’in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa yükselen Lemina’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Atilla Karaoğlan x, Süleyman Özay xx, Serkan Çimen xx

Galatasaray: Okan xx, Şener xx, Ahmet xx, Marcao xx, Linnes xx (Saracchi dk. 78 xx), Lemina xxx, Belhanda xx, Sekidika xx, Taylan xxx (Donk dk. 87 ?), Ömer xxx, Adem xx (Falcao dk. 78 xx)

Yedekler: Berk, Seri, Selçuk, Emre Akbaba, Mariano, Emin Bayram, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Orhan xx, Abarhoun xx, Ivanildo xx, Burak xx, Oğuz Kağan xx, Vetrih xx (Umar dk. 61 xx), Garmash xx (Skoda dk. 86 ?), Samudio xx (Boriachuk dk. 86 ?), Yan Sasse xxx, Oğulcan xx

Yedekler: Zafer, Talbi, Atakan, Emir Han, Barış, Diomande, Moroziuk

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Adem Büyük (dk. 60 pen.), Lemina (dk. 83) (Galatasaray), Oğulcan (dk. 77 pen.) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Adem Büyük, Marcao, Ömer Bayram, Saracchi (Galatasaray), Burak, Umar (Çaykur Rizespor)

Adem bu sezonki 3. golünü kaydetti

Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük attığı golle bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı. 32 yaşındaki futbolcu daha öncede Süper Lig’de Kayserispor, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge karşısında atmıştı. Mücadeleye 11'de başlayan Adem, 78. dakikada yerini Radamel Falcao’ya bıraktı. Başarılı futbolcu bu sezon 21 maçta görev aldı.

Lemina’nın ilk gol sevinci

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Mario Lemina sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü Çaykur Rizespor'a attı. Lemina müsabakanın 82. dakikada attığı golden sonra büyük sevinç yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon 18 resmi müsabakada oynadı.

19 bin 797 kişi izledi

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmayı Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 19 bin 797 biletli seyirci izledi. İstanbul’daki soğuk havaya rağmen maça gelen sarı-kırmızılı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımını 90 dakika destekledi. Rize taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı.