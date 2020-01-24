Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Denizlispor'a misafir olan Trabzonspor rakibini penaltılarla eledi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da ideale yakın ilk 11'leriyle başladı. Maçta gol perdesi 14'üncü dakikada açıldı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden ev sahibi takımın Kolombiyalı oyuncusu Oscar Estupinan ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirerek umutlandırdı. Maçta turu ortaya getiren gol ise 23'te geldi. Sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Recep Niyaz'ın şutu kaleci Erce'yi mağlup edince ilk yarı bu skorla sona erdi: 2-0.

Uzatmada kırmızı var

Denizli'de ikinci yarıya Sosa-Abdülkadir Parmak değişikliğiyle başlayan Hüseyin Çimşir'in bu hamlesi orta sahayı hareketlendirirken, Trabzonspor 51'de tur kapısını aralamaya oldukça yaklaştı ancak Sörloth penaltı vuruşunu filelerle buluşturamadı. Maçın normal süresinde başka gol çıkmayınca mücadele 15'er dakikalık iki uzatma devresine taşındı. Hakem Ali Şansalan 95'te Nwakaeme'yi, son dakikada da Muhammet Özkal'ı kırmızı kartla oyundan attı. Skor değişmeyince geçilen penaltı atışlarında rakibine 4-2'lik üstünlük kuran Trabzonspor çeyrek finale yükseldi.