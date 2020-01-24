Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sarı kırmızılı takımın transfer gündemiyle ilgili konuştu.

Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada yönetimden transfer istediği bölgeyi söylerken, "Bizim gibi ceza almış ve satmadan alamayan takımların içerisinde son dakikaya kadar hem alınması hem de satılmasıyla ilgili her şeyi beklemek gerekir. Bir stoper istedim ama olmazsa yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu değil. Gidecek oyuncularımız olacak. İkinci santrfor için Andone'ye şansımızı kullandık. Daha 1 hafta var. Bizim gibi kulüplerde hiç belli olmaz. Her an biri gelebilir, biri gidebilir" şeklinde konuştu.

"KALIRSA BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Fatih Terim, Yuto Nagatomo'nun fırsat bulması durumunda takımdan ayrılacağını söyledi.

Bir Japon gazetecinin vatandaşı Nagatomo'nun durumuyla ilgili sorusu üzerine Terim, şunları kaydetti:

"Nagatomo, benim futbol hayatımda gördüğüm ender profesyonel oyunculardan biri. Futbolculuğu ve karakteriyle bizim için çok değerli bir oyuncu. Kendisi ile konuştum. Nagatomo bize çok büyük hizmetler yaptı. Karşılıklı hiçbir sıkıntımız yok. Birbirimizi çok seviyoruz. Nagatomo bir fırsat bulursa gidecek ama kalırsa başımızın üzerinde yeri var. Bir derdimiz, sıkıntımız yok. Hala antrenmanların en çok çalışanı. Denilen her şeyi yapıyor. Böyle futbolcuyu bulmak çok zor. Keşke çok daha önce karşılaşsaydık. Nagatomo'yu kırmak kimsenin aklına gelmez. O nasıl isterse öyle davranacağız."